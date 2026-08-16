Autotren cuprins de flăcări lângă Giurgiu. 80% din încărcătura cu bomboane a fost distrusă

Un autotren a luat foc în noaptea de sâmbătă spre duminică pe DN 5, în zona localității Daia, pe sensul de mers către Giurgiu. Incendiul s-a manifestat violent, iar la nivelul rezervorului s-a produs și o explozie.

Din fericire, în urma incidentului nu au fost înregistrate persoane rănite. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere. La sosirea echipajelor, autotrenul ardea generalizat.

Remorca vehiculului era încărcată cu bomboane ambalate în cutii, iar focul a afectat atât capul tractor, cât și remorca și cea mai mare parte a mărfii transportate.

80% din încărcătură, distrusă

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Potrivit pompierilor, aproximativ 80% din încărcătură a fost distrusă, în timp ce circa 20% din marfă a putut fi protejată.

Intervenția a necesitat și sprijinul unor utilaje de la Secția de Drumuri Naționale Giurgiu, precum și al unui operator economic. Acestea au fost folosite pentru îndepărtarea încărcăturii de pe carosabil, astfel încât circulația să se poată desfășura în condiții de siguranță.

Pompierii au stabilit drept cauză probabilă a incendiului efectul termic.