HARTĂ. Judeţele care intră de astăzi sub cod galben de caniculă

Cum va fi vremea în Capitală

Bucureștenii au în continuare parte de două zile de vară autentică. Temperaturile urcă până la 34 de grade, iar cerul rămâne mai mult senin. Vremea se schimbă ușor abia miercuri, când vântul se va intensifica, însă șansele de ploaie rămân reduse.

Duminică, vremea va fi călduroasă în Capitală, cu cer senin și vânt slab până la moderat. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 31 de grade, în timp ce noaptea temperaturile vor coborî la 15 - 16 grade.

Luni, căldura se accentuează. Termometrele vor indica 33 - 34 de grade, iar noaptea minima va fi de 17 - 18 grade. În afara orașului, temperaturile pot coborî până la 14 grade.

Marți, vremea rămâne călduroasă, cu o maximă de 32 - 33 de grade. Cerul va fi mai mult senin pe timpul zilei, iar seara și noaptea vor apărea unele înnorări. Șansele de averse sunt însă reduse. Vântul va avea unele intensificări după-amiaza și seara, când rafalele vor ajunge la 40-45 de kilometri pe oră.