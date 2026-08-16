HARTĂ. Judeţele care intră de astăzi sub cod galben de caniculă
Şase judeţe din vestul ţării sunt vizate duminică de o atenţionare cod galben de caniculă. De luni, alerta este prelungită și se extinde în mai multe regiuni, cu maxime de până la 37 de grade. Apoi, vremea se schimbă şi urmează ploi, vijelii, grindină și o răcire a temperaturilor.
Astăzi, 16 august, între orele 10:00 și 21:00, județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj sunt sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat.
Potrivit ANM, temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.
Codul galben de caniculă, extins
Codul galben se prelungește luni și se extinde. În Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, temperaturile vor urca până la 37 de grade. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în Câmpia de Vest.
Spre seară, însă, vremea începe să se schimbe. În regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice crește instabilitatea atmosferică, iar perioadele caniculare vor fi urmate de ploi, vijelii și căderi de grindină. Ulterior, temperaturile vor scădea, astfel că episodul de căldură va fi urmat de o răcire a vremii.
Cum va fi vremea în Capitală
Bucureștenii au în continuare parte de două zile de vară autentică. Temperaturile urcă până la 34 de grade, iar cerul rămâne mai mult senin. Vremea se schimbă ușor abia miercuri, când vântul se va intensifica, însă șansele de ploaie rămân reduse.
Duminică, vremea va fi călduroasă în Capitală, cu cer senin și vânt slab până la moderat. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 31 de grade, în timp ce noaptea temperaturile vor coborî la 15 - 16 grade.
Luni, căldura se accentuează. Termometrele vor indica 33 - 34 de grade, iar noaptea minima va fi de 17 - 18 grade. În afara orașului, temperaturile pot coborî până la 14 grade.
Marți, vremea rămâne călduroasă, cu o maximă de 32 - 33 de grade. Cerul va fi mai mult senin pe timpul zilei, iar seara și noaptea vor apărea unele înnorări. Șansele de averse sunt însă reduse. Vântul va avea unele intensificări după-amiaza și seara, când rafalele vor ajunge la 40-45 de kilometri pe oră.