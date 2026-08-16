Accident grav în Pasul Mestecăniş, din Suceava, unde o maşină s-a ciocnit cu o motocicletă. În urma impactului, motociclistul, un bărbat de 46 de ani, a fost grav rănit. Pe drumul către spital, inima barbatului s-a oprit. Medicii l-au resuscitat aproape o oră, dar, din nefericire, nu l-au mai putut salva.

Un motociclist de 46 de ani a murit în după amiaza zilei de duminică, 15 august, după un accident care s-a petrecut pe drumul național 17, în Pasul Mestecăniș.

A murit în drum spre spital

”Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator pe timpul transportului și după o resuscitare de aproximativ o oră s-a declarat decesul”, a transmis purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță al Județului Suceava.

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Accidentul a avut loc în jurul orei 17.00 și a fost provocat de un tânăr de 18 ani care are permis de doar câteva luni.

Acesta a încălcat linia continuă și l-a lovit pe motociclist, un bărbat din Vișeul de Sus, iar din impact a rezultat decesul bărbatului care conducea vehiculul pe două roți.

Autorul accidentului a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea zero.