Video Un motociclist a murit în drum spre spital, după ce a fost accidentat de un şofer de 18 ani, în Suceava
Accident grav în Pasul Mestecăniş, din Suceava, unde o maşină s-a ciocnit cu o motocicletă. În urma impactului, motociclistul, un bărbat de 46 de ani, a fost grav rănit. Pe drumul către spital, inima barbatului s-a oprit. Medicii l-au resuscitat aproape o oră, dar, din nefericire, nu l-au mai putut salva.
Un motociclist de 46 de ani a murit în după amiaza zilei de duminică, 15 august, după un accident care s-a petrecut pe drumul național 17, în Pasul Mestecăniș.
A murit în drum spre spital
”Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator pe timpul transportului și după o resuscitare de aproximativ o oră s-a declarat decesul”, a transmis purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță al Județului Suceava.
Accidentul a avut loc în jurul orei 17.00 și a fost provocat de un tânăr de 18 ani care are permis de doar câteva luni.
Acesta a încălcat linia continuă și l-a lovit pe motociclist, un bărbat din Vișeul de Sus, iar din impact a rezultat decesul bărbatului care conducea vehiculul pe două roți.
Autorul accidentului a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea zero.
Reporter Teritoriu la Observator - Antena 1, în Nord-Estul țării. Peste 15 ani de experienţă în jurnalism. ➜