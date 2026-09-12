Credea că trăiește o idilă cu Céline Dion. I-a "trimis" carduri cadou Carrefour de 10.000 de euro

A crezut că trăiește o poveste de dragoste cu Céline Dion și i-a trimis carduri cadou Carrefour de 10.000 de euro. Fiica unui belgian a povestit cum tatăl ei a devenit victima unei înșelătorii romantice.

Cazul amintește de celebra poveste a „falsului Brad Pitt”. Convins că are o relație la distanță cu superstarul, bărbatul discuta în realitate, în mod regulat, cu escroci care pretindeau că sunt Céline Dion. Așa cum se întâmplă frecvent în astfel de cazuri de „love scamming” sau înșelătorii romantice, victima le-a trimis cel puțin 10.000 de euro prin intermediul unor carduri cadou pentru supermarketurile Carrefour. Ulterior, bărbatul le transmitea escrocilor prin mesaje codurile acestor carduri, scrie Le Parisien.

Falsa Céline Dion îi explicase „iubitului” ei belgian că trecea printr-o perioadă financiară dificilă, deoarece averea sa ar fi fost administrată de agentul ei.

"Avea bagajele pregătite"

Fiica fanului cântăreței a povestit și un episod emoționant petrecut în perioada Crăciunului din 2025. "Tatăl meu a stat toată ziua în fața ușii de la intrare, cu bagajele pregătite", a povestit Karla pentru presa belgiană.

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Bărbatul era convins că așteaptă un taxi care urma să îl ducă la aeroport. De acolo, un avion privat care i-ar fi aparținut lui Céline Dion trebuia să îl transporte în Statele Unite, unde urma să se întâlnească cu artista.

Povestea nu s-a încheiat însă aici. În ciuda episodului nefericit și a avertismentelor venite din partea apropiaților, bărbatul continuă să creadă în această relație fictivă. Familia lui se teme acum că și membrii familiei ar putea fi expuși, deoarece bărbatul le-ar transmite escrocilor informații personale, inclusiv fotografii, adrese și povești despre nepoții săi.