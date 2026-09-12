Tânăr de 26 de ani, găsit întins sub pasajul rutier de pe Șoseaua Pipera

Un bărbat de 26 de ani a fost găsit, sâmbătă dimineață, întins pe carosabil, sub pasajul rutier de pe Șoseaua Pipera din București.

Polițiștii Secției 6 au fost sesizați prin 112, în jurul orei 08.00. La sosirea echipajelor, bărbatul era conștient, însă prezenta o stare de confuzie și acuza dureri la nivelul corpului.

Un echipaj SMURD a intervenit la fața locului și l-a transportat la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea exactă a situației și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, sub supravegherea unității de parchet competente.

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Ce spun polițiștii

Astăzi, 12 septembrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 6 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 08.00, cu privire la faptul că, pe Șos. Pipera, sub pasajul rutier, se află o persoană întinsă pe carosabil.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au identificat un bărbat, în vârstă de 26 de ani.

La momentul sosirii echipajelor, acesta era conștient, prezenta o stare de confuzie și acuza dureri la nivelul corpului.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, persoana în cauză fiind preluată și transportată la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

În continuare, polițiștii Secției 6 Poliție efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, sub supravegherea unității de parchet competente.