Observator » Evenimente » Tânăr de 26 de ani, găsit întins sub pasajul rutier de pe Șoseaua Pipera

Tânăr de 26 de ani, găsit întins sub pasajul rutier de pe Șoseaua Pipera

Tânăr de 26 de ani, găsit întins sub pasajul rutier de pe Șoseaua Pipera Ambulanta România pe drum - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 12.09.2026, 11:33 | Modificat la 12.09.2026, 11:34

Un bărbat de 26 de ani a fost găsit, sâmbătă dimineață, întins pe carosabil, sub pasajul rutier de pe Șoseaua Pipera din București.

Polițiștii Secției 6 au fost sesizați prin 112, în jurul orei 08.00. La sosirea echipajelor, bărbatul era conștient, însă prezenta o stare de confuzie și acuza dureri la nivelul corpului.

Un echipaj SMURD a intervenit la fața locului și l-a transportat la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea exactă a situației și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, sub supravegherea unității de parchet competente.

Articolul continuă după reclamă

Ce spun polițiștii 

Astăzi, 12 septembrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 6 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 08.00, cu privire la faptul că, pe Șos. Pipera, sub pasajul rutier, se află o persoană întinsă pe carosabil.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au identificat un bărbat, în vârstă de 26 de ani.

La momentul sosirii echipajelor, acesta era conștient, prezenta o stare de confuzie și acuza dureri la nivelul corpului.

Pe acelaşi subiect

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, persoana în cauză fiind preluată și transportată la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

În continuare, polițiștii Secției 6 Poliție efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, sub supravegherea unității de parchet competente.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
pasaj pipera
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.