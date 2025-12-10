Scandal la beție, sfârșit cu sânge. Un bărbat din Capitală și-a înjunghiat vecinul cu un cuţit de bucătărie

Antena Meniu Search
Un bărbat de 51 de ani din Sectorul 6 al Capitalei a fost arestat preventiv, după ce și-a înjunghiat vecinul în abdomen cu un cuțit de bucătărie, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Victima venise doar să-i ceară să înceteze scandalul, însă discuția s-a transformat într-un atac violent. Bărbatul rănit a fost operat de urgență, iar agresorul este acum cercetat pentru tentativă de omor.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 18:01
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală, miercuri, 10 decembrie, împotriva unui bărbat în vârstă de 51 de ani, cercetat pentru tentativă de omor.

În baza probelor administrate, procurorii au stabilit că în 9 decembrie, în jurul orei 18:45, în timp ce se afla în cadrul uşii de acces în locuinţa sa din Sectorul 6 al Capitalei, un bărbat de 51 de ani l-a înjunghiat în abdomen cu un cuţit cu lama de 18 centimetri, pe un vecin de pe aceeaşi scară, în vârstă de 52 de ani, provocându-i o plagă înjunghiată penetrantă. 

Conflictul a fost spontan şi a izbucnit din cauză că victima venise la uşa vecinului său să-i ceară să înceteze scandalul pe care-l făcea din cauza consumului de alcool.

Presupusul agresor a fost identificat la faţa locului de echipajele de poliţie, sesizate prin SNUAU 112 de un vecin care a apelat numărul unic de urgenţă. 

Victima, operată de urgenţă la spital

Victima a primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar ulterior a fost transportată la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti, unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale de urgenţă, starea sa fiind stabilă în prezent.

Inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar miercuri, 10 decembrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Omoruri.

Redactia Observator
bucuresti injunghiat scandal vecin spital arest ancheta
