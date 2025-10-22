Antena Meniu Search
Un bătrân de 77 de ani s-a spânzurat într-un azil din Botoşani. Nu mai suporta condițiile precare din centru

Tragedie într-un azil din Vlădeni. Un bărbat de 77 de ani și-a pus capăt zilelor, nemaisuportând, potrivit martorilor, condițiile grele din centru.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 12:25

Tragedie într-un centru social din localitatea Vlădeni, județul Botoşani. Un bărbat în vârstă de 77 de ani, rezident al Centrului Social "Gabriela Rădoiaș", a fost găsit fără suflare ieri, în jurul orei 15:00. Potrivit primelor informații, polițiștii sosiți la fața locului au constatat că bătrânul s-a spânzurat de clanța ușii din camera în care era cazat.

Martorii spun că bărbatul ar fi recurs la acest gest extrem din cauza condițiilor precare din azil și a lipsei hranei. Surse apropiate centrului susțin că bătrânul se plângea frecvent de mâncarea insuficientă și de lipsa îngrijirii adecvate. 

Polițiștii au deschis o anchetă sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările exacte ale morții și dacă personalul centrului are vreo responsabilitate în tragedie.

Deocamdată, cauzele exacte care l-au împins pe bărbat la acest gest nu sunt cunoscute, însă anchetatorii verifică inclusiv condițiile de viață din cămin.Autoritățile au promis că vor face verificări amănunțite la Centrul Social "Gabriela Rădoiaș".

Ancheta este în curs de desfășurare.

vladeni spanzurat batran azil iasi
