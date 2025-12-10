România şi-a prezentat astăzi primul blindat 4x4 proiectat și construit integral în țară, după Revoluție. Vehiculul se numește VLAH și este rezultatul unui parteneriat românesc care pune din nou Uzina Automecanică Moreni pe harta industriei de apărare. Blindatul are protecție NATO, autonomie mare și poate fi adaptat pentru orice tip de misiune militară. Iar dacă testele din 2026 sunt un succes, România ar putea trece, în sfârșit, din postura de cumpărător în cea de producător de armament de calitate.

Este Vehiculul de Luptă Autonom Hidramat. Pe scurt VLAH, primul blindat proiectat şi construit sută la sută în România, după Revoluţie.

Conceptul aparţine unei companii româneşti

Conceptul aparţine unui grup de specialişti ai Blue Space Technology, companie românească specializată pe cyber-security şi soluţii militare. Vehiculul a prins formă la Uzina Automecanică Moreni, parteneră în proiect.

"Este o mașină care răspunde cerințelor Ministerului Apărării. A fost un vehicul proiectat pe baza acelor cerințe generate de Ministerul Apărării" a relatat CEO-ul Blue Space Technology.

Avantajul major este că producția se va face integral în România. Asta înseamnă costuri mai mici pentru Armată și, foarte important, posibilitatea de export. România intră, astfel, pe piața internaţională a vehiculelor militare.

"Este versatil, poate avea multe destinații în inventarul de nevoi ale armatei. […] Într-un an de zile am putea fi în stare, din varianta pe care o vedeţi aici, să o transformăm în aproape orice ni se cere" a spus directorul tehnic al proiectului, Bogdan Georgescu.

Cum ar putea deveni România producător de armament

"O competiție reală va scădea prețul de vânzare și în felul acesta România s-ar putea poziționa la masa producătorilor și nu doar a celor care achiziționează și cumpără" a mai spus Constantin Pintilie, CEO-ul Blue Space Technology.

România a cumpărat anul trecut 1.000 de vehicule asemănătoare, produse de turcii de la OTOKAR, pentru care am plătit 850 de milioane de euro. Mai mult de jumătate din blindatele COBRA 2 ar trebui produse la Automecanica SA Mediaş, dar proiectul este acum întârziat după ce s-a aflat că unul din acţionarii companiei din Mediaş ar avea legături cu ruşii, existând astfel riscuri majore de securitate.

