Donald Trump îşi pierde răbdarea: "Am discutat despre Ucraina în termeni destul de duri"

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri reporterilor de la Casa Albă că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în "termeni destul de duri", în timpul unei convorbiri telefonice avute miercuri.

"Am discutat cu liderii Franţei, Germaniei şi Regatului Unit, toţi lideri foarte buni, prieteni foarte buni ai mei. Am discutat despre Ucraina în termeni destul de duri. Vom vedea ce se va întâmpla. Adică, aşteptăm răspunsuri înainte de a merge mai departe", a spus preşedintele american, conform CNN.

Trump a sugerat, de asemenea, că liderii europeni au solicitat Statelor Unite să participe la o reuniune, în weekend, în Europa.

"Ei ar dori să participăm la o întâlnire în Europa în weekend. Şi vom lua o decizie, în funcţie de ceea ce vor decide ei", a spus preşedintele american. "Vom vedea", a adăugat el. "Nu vrem să ne pierdem timpul", a punctat Trump.

Întrebat dacă la acea întâlnire va participa şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele a spus că întâlnirea va fi "cu Zelenski şi noi".

Ucraina a răspuns planului de pace propus de SUA

Potrivit Axios, Ucraina a transmis miercuri administraţiei Trump răspunsul său, punct cu punct, la ultima versiune a planului de pace al SUA, au declarat oficiali ucraineni şi americani.

Zelenski se confruntă cu o presiune crescândă din partea SUA pentru a accepta rapid planul de pace în 20 de puncte al lui Trump, care include pierderi teritoriale majore şi alte concesii.

Preşedintele Trump declarase că aşteaptă răspunsul Ucrainei, adăugând: "Unii spun că (un acord) este mai aproape ca niciodată".

Potrivit surselor Axios, consilierul pentru securitate naţională şi negociatorul şef al lui Zelenski, Rustem Umerov, a transmis răspunsul Ucrainei lui Jared Kushner, consilierul şi ginerele lui Trump.

Un oficial ucrainean a declarat că răspunsul include comentarii şi amendamente propuse "pentru a face totul fezabil". Răspunsul ucrainean propune idei noi pentru soluţionarea punctelor sensibile, cum ar fi teritoriul şi centrala nucleară de la Zaporojia, potrivit oficialului ucrainean.

Ucrainenii au trimis răspunsul lor către SUA după câteva zile de consultări cu aliaţii lor europeni, în principal cu E3 (Franţa, Germania şi Marea Britanie).

Trump a purtat miercuri o convorbire telefonică cu liderii E3, pe fondul tensiunilor cu privire la planul de pace.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că apelul a durat 40 de minute şi s-a concentrat pe promovarea eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

"Cei patru şefi de stat şi de guvern au discutat despre stadiul negocierilor pentru încetarea focului în Ucraina. Lucrul intens la planul de pace vor continua în zilele următoare. Ei au convenit că acesta este un moment crucial pentru Ucraina şi pentru securitatea comună în zona euro-atlantică", a declarat biroul cancelarului german într-un comunicat.

Trump i-a criticat dur pe liderii europeni într-un interviu acordat Politico, publicat marţi. El i-a numit "slabi" şi şi-a apărat noua strategie de securitate naţională, care solicită SUA să "cultive rezistenţa faţă de traiectoria actuală a Europei".

Discuţii SUA - Ucraina

Un oficial ucrainean a declarat că joi este prevăzută o întâlnire virtuală între înalţi oficiali militari din SUA şi Ucraina pentru a continua discuţiile despre anumite părţi ale planului de pace al SUA.

Zelenski şi echipa sa au avut miercuri o întâlnire virtuală cu o echipă americană condusă de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. Întâlnirea s-a concentrat pe propunerile SUA pentru reconstrucţia postbelică şi dezvoltarea economică a Ucrainei, ca parte a planului de pace al lui Trump.

La întâlnire au participat şi consilierul şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, împreună cu Steve Mnuchin, investitorul şi fostul secretar al Trezoreriei, şi Larry Fink, CEO-ul BlackRock.

Zelenski a scris pe X că a informat partea americană cu privire la poziţia sa referitoare la ultima versiune a planului de pace al lui Trump. "Securitatea generală este cea care va determina securitatea economică şi va sta la baza unui mediu de afaceri sigur", a afirmat el.

