Trei călugărițe sfidează Biserica. Au devenit vedete pe internet după ce au fugit de la azil

Trei călugăriţe au provocat o întreagă biserică şi au devenit vedete pe internet. Bernadette, Regina şi Rita au fugit dintr-un azil de bătrâni în septembrie pentru a se întoarce la mănăstirea lor abandonată de lângă Salzburg, Austria.

Oficialii bisericii le-au spus săptămâna aceasta că pot rămâne la mănăstire, dar cu o condiţie: să nu mai folosească reţelele de socializare. Călugăriţele nu au fost încă de acord, dar negocierile continuă.

Sora Bernadette, 88 de ani, sora Regina, 86 de ani, și sora Rita, 82 de ani, sunt ultimele călugărițe de la conventul Kloster Goldenstein din Elsbethen, de lângă Salzburg. Ele au spus că sunt dispuse să ajungă la un acord în principiu, dar că revendicările și nevoile lor legitime trebuie luate în serios, potrivit BBC.

Au indicat că nu sunt pe deplin mulțumite de oferta Bisericii, afirmând că aceasta are "caracterul unui contract de reducere la tăcere". Cele trei călugărițe susțin că au fost scoase din convent împotriva voinței lor în decembrie 2023.

Articolul continuă după reclamă

În septembrie, ele s-au mutat înapoi cu ajutorul unor foști elevi și al unui lăcătuș, stârnind furia oficialilor bisericești.

Superiorul lor, prepozitul Markus Grasl de la Mănăstirea Reichersberg, le-a cerut să revină în căminul de îngrijire, spunând că decizia lor de a se întoarce în convent este "complet de neînțeles".

Povestea călugărițelor a stârnit interes în întreaga lume

Susținătorii le-au ajutat cu hrană, electricitate și social media, publicând videoclipuri din viața lor de zi cu zi. Acestea le arată pe călugărițe la rugăciune sau la prânz și includ exercițiile fizice ale sorei Rita, care a primit recent o pereche de mănuși de box.

Călugărițele de la Goldenstein au strâns aproape 100.000 de urmăritori pe Instagram și câteva mii pe Facebook.

După aproape trei luni de tensiuni, un purtător de cuvânt al prepozitului, Harald Schiffl, a declarat pentru Agenția de Presă Austriacă APA că ele pot rămâne deocamdată.

Călugărițele ar putea rămâne la Kloster Goldenstein, a spus Harald Schiffl pentru APA, dar doar în anumite condiții. Acestea includ renunțarea la activitatea lor de pe rețelele sociale.

Oficialii bisericești mai doresc ca ele să se asigure că zona închisă a conventului nu va mai fi accesibilă persoanelor din afara ordinului.

În schimb, li se va permite să rămână și vor beneficia de îngrijire medicală și sprijin spiritual din partea unui preot.

"Acum totul depinde de surori", a declarat Harald Schiffl agenției APA.

Potrivit declarației publicate vineri, celor trei surori nu li s-ar mai permite pe viitor să ceară consultanță juridică, iar cerința ca ele și susținătorii lor să înceteze activitatea pe rețelele sociale "nu are nicio bază legală și le-ar lipsi pe surori de singura lor protecție rămasă în fața publicului interesat”.

Călugărițele și-au petrecut o mare parte din viață la mănăstire

Cele trei călugărițe și-au petrecut o mare parte din viață la Schloss Goldenstein, un castel care a funcționat ca mănăstire și școală privată de fete din 1877. Școala, care a început să primească băieți în 2017, încă funcționează.

Sora Bernadette a urmat chiar această școală, ajungând acolo ca adolescentă, în 1948. Una dintre colegele ei a fost actrița austriacă Romy Schneider, una dintre cele mai mari vedete de film ale anilor ’60 și ’70.

Sora Regina a ajuns la convent în 1958, iar sora Rita în 1962.

Toate cele trei călugărițe au ajuns ulterior să lucreze la școală ca profesoare timp de mulți ani. Sora Regina a fost directoare.

Dar numărul călugărițelor a scăzut treptat. În 2022, clădirea a fost preluată de Arhiepiscopia Salzburg și de Mănăstirea Reichersberg, un așezământ augustinian.

Prepozitul Markus Grasl de la Mănăstirea Reichersberg a devenit superiorul călugărițelor, iar comunitatea a fost oficial dizolvată la începutul lui 2024.

Călugărițelor rămase li s-a acordat drept de rezidență pe viață, atât timp cât sănătatea și capacitatea lor mentală permiteau acest lucru.

În decembrie 2023, s-a decis transferarea lor într-un cămin catolic, unde ele s-au simțit nefericite.

La începutul lui septembrie, sora Bernadette, sora Rita și sora Regina s-au mutat înapoi, ajutate de un grup de foști elevi.

Călugărițele au declarat atunci pentru BBC că sunt hotărâte să rămână.

"Înainte să mor în căminul acela de bătrâni, mai bine m-aș duce pe o pajiște și aș intra în eternitate așa", a spus sora Bernadette.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰