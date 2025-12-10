Un român, căutat internațional pentru că l-ar fi agresat pe youtuberul italian Simone Ruzzi, cunoscut ca "Cicalone", sfidează autoritățile și apare în continuare în live-uri pe TikTok. Agresiunea a avut loc miercuri, 12 noiembrie, în stația de metrou Ottaviano din Roma, potrivit presei italiene.

Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma - Twitter

Simone Ruzzi, cunoscut în mediul online ca Cicalone și apreciat pentru clipurile în care îi demască pe hoții de buzunare din metroul Romei, a fost agresat pe 12 noiembrie, în stația Ottaviano. YouTuberul se afla acolo împreună cu două tinere, când a observat că paznicii discutau cu un grup de bărbați.

La un moment dat, unul dintre bărbați l-a lovit pe Cicalone cu pumnul în bărbie și l-a trântit la pământ, iar alți membri ai grupului au început imediat să îl lovească. Un agent de pază a fost, la rândul lui, agresat. Deși inițial s-a vorbit despre patru atacatori, Cicalone susține că în realitate grupul era format din aproximativ zece persoane, iar patru dintre ei au dat loviturile directe.

Un român, sfidător cu autoritățile

Articolul continuă după reclamă

La câteva săptămâni după incident, pe 2 decembrie, unul dintre bărbații implicați, un român care nu a fost încă identificat public, a apărut într-un live pe TikTok, încercând să explice ce s-a întâmplat. Acesta a spus că este "un băiat bun", că nu îi place violența și că ar fi reacționat pentru că s-a simțit insultat și filmat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe tot parcursul live-ului, bărbatul a adoptat o atitudine sfidătoare față de autorități, arătând obiecte scumpe din locuință și declarând chiar că îl admiră pe Totò Riina, fostul lider mafiot sicilian, afirmație care a stârnit critici, scrie virgilio.it.

Cicalone a respins însă justificările românului într-o intervenție la televiziunea italiană. El a spus că agresorul "normalizează violența, că ar fi pretins că i-a stricat treburile" prin simplul fapt că filma în zonă și că, prin live-urile de pe internet, își bate joc de justiție și de stat, în timp ce autoritățile îl caută.

"Normalizează violența"

Între timp, pe baza imaginilor de supraveghere și a declarațiilor martorilor, poliția italiană a identificat doi români suspectați că ar fi fost implicați în atac: Marian Florin Bratu și Iulian Marian Simion, ambii în vârstă de 42 de ani. Ei sunt căutați atât în Italia, cât și internațional, însă deocamdată nu au fost găsiți. Fac parte dintre cei cinci suspecți considerați responsabili pentru agresarea lui Cicalone, potrivit dcnews.it.

În urma incidentului, YouTuberul a ajuns la spital cu răni la nivelul feței. A postat imagini cu rănile suferite, afirmând că a fost atacat de zece persoane, din spate. Ancheta autorităților italiene este încă în desfășurare. Poliția analizează imaginile de pe camerele de supraveghere și traseele celor implicați pentru a reconstitui exact ce s-a întâmplat.

Metroul din Roma este de ani de zile un loc problematic, cunoscut pentru grupurile de hoți de buzunare care acționează în zonele cele mai aglomerate. Cicalone documentează astfel de situații de luni întregi, iar popularitatea lui l-a pus de mai multe ori în pericol, agresiunea din stația Ottaviano fiind cea mai serioasă de până acum.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰