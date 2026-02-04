Alcoolul și fumatul sunt recunoscute drept factori majori de risc pentru sănătate, însă specialiștii atrag atenția că și unele obiceiuri considerate "normale" pot avea efecte la fel de grave asupra organismului. Medicul Mihail Pautov avertizează că anumite comportamente zilnice cresc riscul de boli cronice, infarct, depresie și pot reduce semnificativ speranța de viață.

"Sunt cinci obiceiuri aparent banale care, conform studiilor, scurtează viața. Trei dintre ele sunt la fel de periculoase ca fumatul zilnic", explică doctorul Mihail.

Potrivit specialistului, aceste obiceiuri nu includ consumul de alcool, fumatul sau drogurile, ci țin de stilul de viață cotidian, ale cărui efecte negative se acumulează în timp.

Sedentarismul, comparat cu fumatul

Lipsa mișcării este descrisă de medici drept "noul fumat". Sedentarismul încetinește metabolismul, favorizează acumularea grăsimii abdominale și crește riscul de diabet, infarct și accident vascular cerebral. De asemenea, poate provoca dureri de spate, scăderea energiei și creșterea nivelului de anxietate.

Specialiștii recomandă pauze regulate de mișcare, ridicarea de la birou cel puțin o dată pe oră și minimum 30 de minute de mers alert zilnic.

"Ridică-te la fiecare oră pentru 5 minute, pune remindere pe telefon, mergi pe jos ori de câte ori poți, urcă pe scări, țintește 30 minute de mers alert pe zi", recomandă doctorul Mihail.

Somnul insuficient, un pericol subestimat

Un alt obicei nociv este somnul sub șapte ore pe noapte.

"Privarea de somn afectează memoria, crește pofta de dulciuri și riscul de obezitate, diabet și hipertensiune", atrage atenția medicul.

Pe termen lung, lipsa somnului este asociată cu un risc crescut de infarct, AVC, depresie și boli neurodegenerative.

Pentru un somn sănătos, specialiștii recomandă un program regulat, evitarea ecranelor înainte de culcare și menținerea unui stil de viață activ pe parcursul zilei.

Alimentația haotică și stresul cronic

Săritul peste mese, consumul frecvent de fast-food și mâncatul excesiv seara pot duce la dezechilibre metabolice, boli digestive și oboseală cronică. Acest tipar alimentar afectează microbiomul intestinal, cu impact inclusiv asupra creierului și imunității.

"Mănâncă 3 mese principale, fără ronțăieli între ele. La fiecare masă pune proteină: ouă, iaurt, brânză, leguminoase, carne, pește. Umple farfuria cu legume diverse și colorate. Crește numărul de plante diferite pe săptămână. lasă fast-food-ul ca excepție", a mai spus doctorul Mihail.

La fel de periculos este stresul cronic, care favorizează apariția bolilor cardiovasculare, tulburărilor digestive și problemelor de sănătate mintală. Specialiștii recomandă pauze regulate, mișcare zilnică și, atunci când este necesar, sprijin psihologic.

Izolarea socială, echivalentul a 15 țigări pe zi

Unul dintre cele mai surprinzătoare riscuri este izolarea socială.

"Singurătatea crește riscul de moarte prematură la fel de mult ca fumatul a 15 țigări pe zi”, avertizează medicul.

Izolarea este asociată cu depresia, anxietatea și declinul cognitiv, inclusiv cu riscul de Alzheimer.

Menținerea relațiilor sociale, întâlnirile față în față și implicarea în activități de grup sunt esențiale pentru sănătatea pe termen lung.

"Sună oameni: familie, prieteni, foști colegi. Programează întâlniri, nu le lăsa 'când se nimerește'. Caută grupuri: sport, hobby, voluntariat. Vizitează sau sună vârstnicii din familie. Întâlnirile față în față contează cel mai mult", mai recomandă medicul.

Specialiștii subliniază că nu este necesară schimbarea radicală a stilului de viață dintr-o dată.

"Fiecare mic pas contează și poate aduce ani de viață mai bună, nu doar mai lungă", susţine doctorul Mihail.

