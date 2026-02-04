5 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 5 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 5 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 5 februarie

Pe 5 februarie 62, orașul Pompeii a fost lovit de un cutremur catastrofal, cu 17 ani înainte de a fi distrus de erupția Vezuviului. Pe 5 februarie 1597 are loc execuția celor 26 de martiri de la Nagasaki, prima execuție a unor creștini în Japonia. Pe 5 februarie 1601, Baba Novac, vestit haiduc sârb, căpitan al lui Mihai Viteazul, este ars pe rug, în Piața Clujului, de către magnați maghiari. Pe 5 februarie 1649, Charles Stuart, fiul Regelui Carol I, este declarat Regele Carol al II-lea al Angliei și Scoției de Parlamentul scoțian. Pe 5 februarie 1690 este încheiat, la Sibiu, Tratatul dintre domnul Moldovei, Constantin Cantemir (1685-1693), și Sfântul Imperiu Roman, reprezentat prin generalul imperial Donat Heissler. Pe 5 februarie 1852, Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, Rusia, unul dintre cele mai mari și vechi muzee din lume, îşi deschide porţile publicului.

Pe 5 februarie 1867, este încheiat Acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Marele Principat al Transilvaniei era dizolvat și încorporat Ungariei, desființându-i-se autonomia. Pe 5 februarie 1876 apare prima revistă română de medicină din Transilvania, "Higiena și școala", editată de Paul Vasici-Ungureanu. Pe 5 februarie 1885, Regele Leopold al II-lea al Belgiei a înființat Statul Independent Congo, în centrul Africii, stat pe care apoi l-a condus ca pe o posesiune personală. Pe 5 februarie 1936, filmul mut al lui Charlie Chaplin, "Modern Times" (Timpuri noi), are premiera la New York. Filmul, care satirizează taylorismul, a devenit una dintre cele mai reușite lucrări ale lui Chaplin. Pe 5 februarie 1979 are loc premiera filmului "Nea Mărin Miliardar", în regia lui Sergiu Nicolaescu şi cu Amza Pellea în rolul principal. Pe 5 februarie 1980 are loc primul concert al lui Cristi Minculescu cu formația Iris. Pe 5 februarie 1983, atleta română Anișoara Cușmir realizează un nou record mondial de sală la săritura în lungime (6,92 metri). Pe 5 februarie 1990 a fost înființat la București Muzeul Țăranului Român, continuatorul Muzeului de etnografie, artă națională, artă decorativă și industrială, inaugurat la 1 octombrie 1906. Pe 5 februarie 1991, Franța, Spania și Italia au semnat protocolul cu privire la elaborarea unui sistem comun de rachete antiaeriene. Pe 5 februarie 2000, forțele ruse masacrează cel puțin 60 de civili în Novye Aldi, suburbie a Groznîi, Cecenia. Pe 5 februarie 2004, România a devenit membră de facto a NATO, toate cele 19 state membre ale NATO ratificând protocolul de aderare. Pe 5 februarie 2015, tabloul "Nafea Faa Ipoipo" ("Când te vei căsători?"), pictat de francezul Paul Gauguin în 1892 și care prezintă două fete din Tahiti, a fost vândut pentru 300 de milioane de dolari, devenind cea mai scumpă operă de artă din istorie. Pe 5 februarie 2017, un număr record de protestatari au cerut în Piața Victoriei din București demisia guvernului PSD. Pe 5 februarie 2020, președintele american Donald Trump a fost achitat de Senat, cu 52 la 48 împotriva acuzației de abuz de putere și cu 53 la 47 împotriva acuzației de obstrucționare a Justiției. Pe 5 februarie 2020, moțiunea de cenzură intitulată "Guvernul Orban/PNL – privatizarea democrației românești", inițiată de PSD împotriva guvernului Orban, a fost adoptată de Parlament cu 261 de voturi "pentru" și 139 de voturi "împotrivă".

Nașteri pe 5 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 5 februarie, de la André Citroën, pionier al automobilelor franceze, născut pe 5 februarie 1878, sau generalul român Corneliu Dragalina, născut pe 5 februarie 1887, şi până la actorul american John Carradine, născut pe 5 februarie 1906, sau aviatorul român Ion Dobran, născut pe 5 februarie 1919.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 5 februarie s-au născut personalităţi precum actriţa britanică Charlotte Rampling, născută pe 5 februarie 1946, jucătorul şi antrenorul suedez de fotbal Sven-Göran Eriksson, născut pe 5 februarie 1948, actorul britanic Tom Wilkinson, născut pe 5 februarie 1948, actriţa americană Laura Linney, născută pe 5 februarie 1964, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Gheorghe Hagi, născut pe 5 februarie 1965, actorul britanic Michael Sheen, născut pe 5 februarie 1969, solistul american Bobby Brown, născut pe 5 februarie 1969, fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, născut pe 5 februarie 1985, sau fotbalistul brazilian Neymar, născut pe 5 februarie 1992.

Decese pe 5 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 5 februarie. Dintre acestea amintim pe Baba Novac, vestit haiduc sărb, căpitan al lui Mihai Viteazul, decedat pe 5 februarie 1601, Regele Carol al XIII-lea al Suediei, decedat pe 5 februarie 1818, actorul american Kirk Douglas, decedat pe 5 februarie 2020, sau actorul canadian Christopher Plummer, decedat pe 5 februarie 2021.

Tot într-o zi de 5 februarie şi-au pierdut viaţa şi poetul şi prozatorul român Alecu Russo, decedat pe 5 februarie 1859, matematicianul român Gheorghe Ţiţeica, decedat pe 5 februarie 1939, politicianul român Iuliu Maniu, decedat pe 5 februarie 1953, sau politicianul român Ion Mihalache, decedat pe 5 februarie 1963.

