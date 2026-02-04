Fiara care terorizează zi și noapte sătenii din Vadu. Oamenii și-au ridicat garduri electrice sau din beton

Localnicii din satul Vadu, judeţul Constanţa, sunt terorizaţi de şacali. Animalele s-au înmulțit peste măsură în ultima perioadă şi acum atacă animalele din curţile oamenilor.

Suntem în satul Vadu, la aproximativ 50 km de Constanța, în apropierea complexului Lagunar Razim-Sinoe. Oamenii de aici se plâng de faptul că în ultima perioadă au probleme foarte mari cu șacalii, care își fac apariția și ziua și noaptea.

Proprietarii fermelor au povestit că șacalii atacă puii mai mult, pentru că sunt mai vulnerabili și de cele mai multe ori nu au putut să-și mai salveze animalele, așa că sunt forțați să-și îngrădească proprietățile cu garduri electrice sau din beton.

Și locuitorii de aici din Vadun cu care noi am stat de vorbă ne spuneau că sălbăticiunile intră în gospodărirelor și le atacă animalele, așa că cer autorităților să ia măsuri. Reprezentanții biosferei Delta Dunării spun că zilele acestea au fost începute procedurile de extracție.

În anul 2026 vor fi capturați 400 de șacali, un număr maxim admis. Vor fi extrași din zona fermelor sau din zona caselor, ori a gospodărilor, un număr mai mare față de anul 2025 când au fost capturate 350 de exemplare.

