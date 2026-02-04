Peste 140 de mame minore au născut în cadrul Secţiei de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Miercurea-Ciuc, în ultimii trei ani, cele mai tinere dintre ele având vârste cuprinse între 13 şi 14 ani, arată datele transmise de unitatea medicală, la solicitarea Agerpres.

Peste 140 de minore au născut la Spitalul Județean Miercurea-Ciuc în ultimii 3 ani. Cea mai tânără avea 12 ani

"În anul 2023 au născut 41 de mame minore, dintre care un caz a fost de naştere a unui făt mort. Cele mai tinere paciente aveau vârsta de 14 ani. În anul 2024 au fost înregistrate 56 de sarcini la paciente minore, dintre care două s-au soldat cu avort spontan. Cea mai tânără gravidă avea 12 ani, sarcina fiind întreruptă spontan. Astfel, în anul 2024 au născut efectiv 54 de mame minore, cea mai tânără având 13 ani. În anul 2025 au născut 47 de paciente minore, cele mai tinere având vârsta de 13 ani", a trasmis Compartimentul Relaţii Publice şi Comunicare al SJU Miercurea-Ciuc.

Reprezentanţii spitalului precizează că, în toate cazurile de naştere la paciente minore, situaţiile au fost sesizate Poliţiei, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), precum şi serviciilor de asistenţă socială de la domiciliul acestora.

"În toate cazurile de naştere la paciente minore, situaţiile au fost sesizate către Inspectoratul de Poliţie - Serviciul de Investigaţii Criminale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, precum şi către Serviciul de Asistenţă Socială al unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu al mamei minore. Pe întreaga durată a spitalizării, de la momentul internării până la externare, a fost menţinută legătura permanentă cu reprezentantul legal al pacientei minore (părinţi sau, după caz, tutore legal). De asemenea, au fost informaţi medicii de familie ai mamei minore şi ai nou-născutului. În localităţile în care funcţionează reţeaua de asistenţă comunitară, aceasta a fost informată atât cu privire la nou-născut, cât şi la mama minoră, în vederea monitorizării şi sprijinirii acestora", se mai arată în informarea citată.

Datele furnizate de SJU Miercurea-Ciuc mai arată că, în cadrul Secţiei de Neonatologie, anul trecut s-a înregistrat o creştere a cazurilor de abandon neonatal.

Astfel, în anul 2023 au fost înregistrate patru cazuri de abandon neonatal, dintre care într-un caz mama a revenit ulterior şi a preluat copilul, în 2024 nu au existat abandonuri neonatale, deşi unele mame au luat iniţial în calcul plasamentul copilului, în vreme ce în 2025 au fost raportate şapte cazuri de abandon neonatal, toate fiind anunţate la DGASPC şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

În anul 2025, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea-Ciuc s-au născut 1.314 bebeluşi - 653 de fete şi 661 de băieţi, fiind înregistrate 16 perechi de gemeni şi un caz de tripleţi. Numărul este mai mic ca în 2024, când numărul total al naşterilor a fost de 1.339, dintre care 683 de fete şi 656 de băieţi, incluzând 15 perechi de gemeni şi un caz de tripleţi.

