Ce i-a spus Putin lui Xi Jinping după ce liderii occidentali au vizitat Beijingul. Mesajul ascuns al discuţiei

Președintele Chinei, Xi Jinping, a vorbit miercuri prin videoconferință cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Liderul rus a calificat alianţa politică, economică şi de securitate dintre Moscova şi Beijing drept o forţă "stabilizatoare" într-un "context de turbulențe globale tot mai mari" şi a spus că parteneriatul lor este exemplar.

La începutul întâlnirii virtuale, Vladimir Putin i-a adresat lui Xi Jinping cu apelativul "dragul meu prieten", transminţându-i că orice anotimp este primăvară în relațiile Rusia-China. "În contextul unor turbulenţe în creştere, alianţa dintre Moscova şi Beijing rămâne un important factor stabilizator", a susţinut Vladimir Putin, potrivit unei înregistrări difuzate de Kremlin.

"Suntem pregătiţi să continuăm coordonarea cea mai strânsă în probleme atât din agenda globală, cât şi din cea regională", a spus el. Potrivit presei de stat, cei doi oficiali au convenit că țările lor trebuie să mențină legături strânse într-o lume tot mai instabilă. La rândul său, Xi s-a arătat dispus să discute cu liderul rus "chestiuni strategice”.

Mesajul ascuns al discuţiei: Poziţia Chinei privind războiul nu s-a schimbat

Totodată, Putin a subliniat că schimburile comerciale dintre cele două țări au depășit din nou 200 de miliarde de dolari în 2025 și că Rusia rămâne principalul exportator de hidrocarburi către gigantul asiatic. Liderul SUA Donald Trump a anunţat luni că India nu va mai cumpăra petrol din Rusia şi că a negociat în numele Venezuelei să trimită petrolul ei la New Delhi. India nu a confirmat public că renunţă la importurile de petrol rusesc.

Discuția dintre cei doi a avut loc chiar înainte de expirarea tratatului New START, dar și după o serie de contacte între Xi și lideri occidentali, care au urmărit să întărească relațiile cu Beijingul, în ciuda pozițiilor diferite legate de războiul din Ucraina. Premierii Marii Britanii și Canadei au vizitat Beijingul luna trecută, iar cancelarul german este așteptat la finalul acestei luni.

Convorbirea telefonică dintre Putin și Xi ar putea fi interpretată și ca o încercare de a reconfirma Kremlinului că poziția Chinei privind războiul nu s-a schimbat, comentează AP.

Deși liderii europeni au presat China să înceteze sprijinul acordat Moscovei, Beijingul a continuat relațiile comerciale cu Rusia. Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a călătorit weekendul trecut la Beijing și s-a întâlnit cu Wang Yi, principalul responsabil de politica externă a Chinei.

Putin şi Xi au discutat chiar înainte ca tratatul New START să expire

Discuția dintre Putin şi Xi a avut loc chiar înainte ca tratatul New START să expire. Rusia şi China făcuseră apel la preşedintele SUA, Donald Trump, să prelungească cu un an respectarea limitelor prevăzute de tratatul New START pentru arsenalele nucleare, în conformitate cu o propunere a lui Putin. Trump nu doar că nu a răspuns iniţiativei ruse, ci insistă ca şi China să se alăture unui viitor tratat de dezarmare strategică.

Beijingul s-a opus întotdeauna, argumentând că arsenalul său este de zece ori mai mic decât cel al ambelor puteri nucleare, poziţie susţinută de Moscova Rusia şi China au puternice legături economice, diplomatice şi militare, care s-au consolidat şi mai mult după invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Precedenta discuţie telefonică între Xi Jinping şi Vladimir Putin a avut loc pe 31 decembrie, când au făcut un schimb de urări de Anul Nou. Jinping şi Putin s-au întâlnit la începutul lunii septembrie la Beijing în cadrul unei parade militare organizate de China cu prilejul marcării a 80 de ani de la victoria aliaţilor asupra Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Discuţia de miercuri dimineaţă între Xi şi Putin intervine în contextul în care SUA susţin că sunt aproape de a încheia un acord pentru a pune capăt conflictului în Ucraina. Delegaţiile de ruşi şi ucraineni se întâlnesc miercuri şi joi pentru noi discuţii la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU).

China este principalul cumpărător mondial de combustibili fosili ruseşti

Chiar dacă face apel în mod regulat la negocieri de pace şi la respectarea integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor - implicit a Ucrainei - China nu a condamnat niciodată Rusia pentru ofensiva sa şi se prezintă ca parte neutră. Beijingul a respins acuzaţiile că ar furniza arme letale uneia sau alteia dintre tabere şi că ar livra componente militare Rusiei pentru industria de apărare a acesteia, susţinând că Occidentul prelungeşte ostilităţile prin furnizarea de arme Ucrainei.

Ca partener economic-cheie al Rusiei, China este principalul cumpărător mondial de combustibili fosili ruseşti, inclusiv produse petroliere, alimentând astfel maşina de război a Moscovei. Beijingul consideră Moscova drept partener prioritar în conturarea unui nou ordini mondiale multipolare post-occidentale, notează EFE.

Discuţia de miercuri are loc şi în contextul în care Iranul, un alt partener al Chinei, se află sub presiune, în special din partea SUA, în urma reprimării sângeroase în ianuarie a unei ample mişcări de protest. Washingtonul, care cere încheierea rapidă a unui acord în problema nucleară iraniană, a reiterat că nu exclude opţiunea militară împotriva Iranului, dar spune că doreşte să ajungă totuşi la un acord cu Teheranul.

