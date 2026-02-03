Nouă din zece credite ipotecare luate anul trecut au fost refinanţări. Practic, românii au mutat împrumuturile de la o bancă la alta. Oamenii au fost atraşi cu dobânzi fixe mici, uneori la jumătate față de cele variabile. Cei care au optat pentru această variantă plătesc acum cu câteva sute de lei mai puţin în fiecare lună.

Mai puţini ani de plată sau o rată mai mică. Asta au urmărit românii care au făcut refinanţare.

„Am făcut refinanțare. În primul rând a scăzut dobânda. Și rata am mărit-o, dar am scăzut perioada. Aveam 12 ani și am făcut-o la 7 ani. Merită! Există un cost de vreo 3.000 de lei la notar, dar merită”, a declarat un beneficiar.

Cum au reușit românii să-și scadă ratele cu sute de lei

În 2025, aproape 90% din creditele ipotecare acordate au fost refinanțări, nu împrumuturi noi. Deși s-au dat credite de 60 de miliarde de lei, soldul total a crescut cu doar 7 miliarde. Cu dobânzi fixe de aproximativ 5%, românii au căutat să-și reducă ratele, nu să cumpere locuințe noi.

„Am mulți prieteni care au făcut asta și uneori e o idee foarte bună.” „Absolut, cum să nu merite. În primul rând te protejezi de inflație și de situația economică. Cum să nu. Multe refinanțări te atrag prin perioada stabilă de dobândă fixă”, au declarat beneficiari.

10 bănci din piață oferă credite cu dobânzi fixe mai mici decât IRCC. Cea mai mică porneşte de la 4,58%.

„De exemplu, la un credit de 2.000 de lei pe 25 de ani, să zicem că îl ai cu o dobândă variabilă, poți să îți reduci, doar trecând pe o ofertă medie pe piață, cu câteva sute de lei, 300-400. Sau perioada creditului cu ani de zile, pe același exemplu, 8 ani de zile. Per total economisești 174 de mii de lei la dobândă. E enorm. E ca și cum ai face plăți anticipate în fiecare lună ca să scapi de credit, dar tu nu dai niciun ban în plus”, a declarat Irina Chițu, broker de credite.

În paralel, piața imobiliară a încetinit. Numărul tranzacțiilor cu locuințe a scăzut cu 12% între august și decembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

„În realitate, piața imobiliară înregistrează o contracție de cel puțin 6% din perspectiva puterii de cumpărare, până la 12% din perspectiva numărului de tranzacții. Iar finanțările de credite nu sunt credite noi. Nu se mai fac tranzacții fiindcă lumea nu își mai permite. Gradul de accesibilitate al unei locuințe în România a scăzut cu cel puțin 6%”, a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Creșterea TVA de la 9% la 21%, din 1 august, a îngreunat accesul la o locuinţă proprie, în timp ce salariile au crescut cu doar 4%, mult sub inflația de 10%.

