Evenimente în Bucureşti, joi 5 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 5 februarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 13:56
Jurjak susţine un concert joi, 5 februarie, în Control Club din Bucureşti Jurjak susţine un concert joi, 5 februarie, în Control Club din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 5 februarie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 5 februarie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 5 februarie   

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, în timp ce de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, sau "Cabaret", la Teatrul Odeon - Sala Majestic.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Nunta lui Decebal", la Teatrelli, "Boeing Boeing", la Teatrul Elisabeta, "Visul unei nopți de vară", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Secundar", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Ion Caramitru.

Concerte în Bucureşti, joi 5 februarie   

De la ora 19.00, la Ateneul Român, Sergey Khachatryan susţine un concert simfonic. Tomi Marfă x ASHU lansează albumul "Nexus" prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00.

Jurjak lansează single-ul "Zeița Fără Nume" prin intermediul unui concert susţinut în Control Club, de la ora 20.00, în timp ce cei de la The Mono Jacks susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 5 februarie 

De la ora 20.30, pe Arena Naţională se joacă meciul dintre FCSB şi FC Botoşani, partidă contând pentru etapa a 25-a a Superligii de fotbal.

