Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Livrator nigerian, tâlhărit de 3 tineri din Bucureşti pentru 200 de lei. Agresorii, prinşi de poliţie

Trei tineri din Sectorul 6 al Capitalei au jefuit un livrator pe care îl chemaseră cu comanda. Agresorii au fost reţinuţi rapid de poliţie.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 13:57

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 3 februarie când cei trei tineri s-au strâns la locuinţa unuia dintre ei, în vârstă de 20 de ani. Fiind ziua celui de 20 de ani, cei trei au făcut o comandă de mâncare pe una dintre platformele de profil.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate

Când a ajuns livratorul, un bărbat de origine nigeriană, aceştia au coborât mascaţi şi cu cuţite asupra lor. I-au luat comanda livratorului şi 200 de lei, apoi au fugit. Cei trei nu au ajuns prea departe. Livratorul a sunat imediat la 112, iar poliţiştii i-au identificat pe agresori.

Articolul continuă după reclamă

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar acum cei trei tineri cu vârste 16, 19 şi respectiv 20 de ani vor fi prezenți magistraților cu propuneri legale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bucuresti livrator politie jaf
Înapoi la Homepage
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Cum a devenit o chelneriță prințesa moștenitoare a Norvegiei. Ultimul scandal scoate la lumină trecutul agitat al lui Mette-Marit
Cum a devenit o chelneriță prințesa moștenitoare a Norvegiei. Ultimul scandal scoate la lumină trecutul agitat al lui Mette-Marit
Medicii, în alertă, după apariția unui nou virus, transmis de lilieci. Are aceleași simptome ca virusul Nipah
Medicii, în alertă, după apariția unui nou virus, transmis de lilieci. Are aceleași simptome ca virusul Nipah
Comentarii


Întrebarea zilei
Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică?
Observator » Evenimente » Livrator nigerian, tâlhărit de 3 tineri din Bucureşti pentru 200 de lei. Agresorii, prinşi de poliţie