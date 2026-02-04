Video Livrator nigerian, tâlhărit de 3 tineri din Bucureşti pentru 200 de lei. Agresorii, prinşi de poliţie
Trei tineri din Sectorul 6 al Capitalei au jefuit un livrator pe care îl chemaseră cu comanda. Agresorii au fost reţinuţi rapid de poliţie.
Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 3 februarie când cei trei tineri s-au strâns la locuinţa unuia dintre ei, în vârstă de 20 de ani. Fiind ziua celui de 20 de ani, cei trei au făcut o comandă de mâncare pe una dintre platformele de profil.
Prejudiciul a fost recuperat în totalitate
Când a ajuns livratorul, un bărbat de origine nigeriană, aceştia au coborât mascaţi şi cu cuţite asupra lor. I-au luat comanda livratorului şi 200 de lei, apoi au fugit. Cei trei nu au ajuns prea departe. Livratorul a sunat imediat la 112, iar poliţiştii i-au identificat pe agresori.
Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar acum cei trei tineri cu vârste 16, 19 şi respectiv 20 de ani vor fi prezenți magistraților cu propuneri legale.
