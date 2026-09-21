Am vrut o programă nouă în școli, dar am uitat de lucrurile esențiale: infrastructura și manualele. La două săptămâni de când a început noul an şcolar, elevii de clasa a noua tot nu au manuale pe bănci. Şi mai grav este că aşa va fi şi la anul. Vorbim, aşadar, despre o generaţie de sacrificiu, cu o programă nouă în fiecare an şi cu un examen de bacalaureat diferit. Probleme sunt şi la alte clase. Astfel că părinţii continuă goana după cărţi la mâna a doua, pe internet.

Unii profesori spun că printează fişe acasă şi le aduc copiilor la clasă. Alţii spun că folosesc foarte mult variantele digitale şi atunci lucrează tot digital la clasă. O a treia variantă relatată de profesori este că au hotărât să cumpere, alături de părinţi, culegeri auxiliare la cele mai importante materii.

Reacţia Ministerului Educaţiei

Cea mai gravă situaţie este la clasa a IX-a, acolo unde există o programă nouă. Nu există niciun manual pentru nicio materie al această clasă. Cadrele didactice se descurcă, dar nevoia cea mai mare este la elevi pentru că ei ajung acasă şi nu au acel suport didactic de care să se ajute.

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Ministerul Educaţiei spune că, în scenariul cel mai optimist, într-o lună ar putea ajunge aceste manuale pe băncile elevilor. Şi asta dacă nu există contestaţii şi dacă toate termenele se respectă legal. Variantele digitale vor ajunge în două săptămâni. În cel mai pesimist scenariu, manualele de clasa a IX-a vor ajunge undeva la finalul anului.