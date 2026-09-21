O clientă, obligată să plătească daune unui salon de înfrumuseţare. Cât au costat-o recenziile negative

Atenţie unde şi pentru cine lăsaţi recenzii negative. O femeie din Galaţi este obligată de instanţă să plătească daune morale unui salon de înfrumuseţare, după ce a povestit pe Facebook o experienţă negativă, iar zeci de cliente şi-au anulat programările. După patru ani de procese, judecătorii au stabilit că postările au adus un prejudiciu de imagine salonului.

După patru ani de procese, judecătorii au stabilit că postării le-au adus un prejudiciu de imagine salonului. Cristina Niță ne explică mai multe.

Totul a început în urmă cu patru ani după ce o femeie din Galați a mers la un salon de înfrumusețare pentru a trece de la brunet la blond. Nemulțumită de rezultat, clienta a început să posteze pe Facebook mesaje și recenzii negative despre salon, iar mai multe femei ar fi anulat programările. De aici însă conflictul a escaladat. Angajatele salonului susțin că femeia nu ar fi respectat recomandările primite după procedura de decolorare, iar ulterior aceasta ar fi amenințat-o pe proprietara salonului.

Patroana a ajuns în instanță cu clienta, iar după patru ani de procese, judecătorii au stabilit că postările au produs un prejudiciu de imagine salonului. Femeia trebuie să plătească acum daune morale în valoare de 8800 de lei. În plus, aceasta trebuie să publice pe aceeași rețea socială hotărârea judecătorească.

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Important este că nu orice recenzie negativă înseamnă automat procese în instanță. Oamenii au dreptul să își exprime opinia, însă problema apare atunci când în recenzii este afectată imaginea unei persoane sau a unei afaceri.