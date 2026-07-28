O scenă de agresivitate în trafic a fost rezolvată aproape instant de poliţiştii din Sectorul 5. Un bărbat a fost încătuşat şi apoi amendat pentru comportamentul său.

Bărbat agresiv faţă de alt şofer, încătuşat de poliţişti: "După 25 de secunde de înjurături deja mirosea pavelele" - Captură Facebook

Potrivit imaginilor publicate pe reţelele de socializare un bărbat a devenit agresiv verbal faţă de un şofer care aştepta să intre într-o benzinărie din Sectorul 5. Scena a fost surprinsă de un echipaj de poliţie care trecea prin zonă. Poliţiştii i-au recomandat bărbatului recalcitrant să se calmeze, dar acesta şi-a îndreptat furia asupra lor.

Ce amendă a primit bărbatul

Poliţiştii nu au stat prea mult pe gânduri şi l-au imobilizat rapid. "Individul a inceput sa ameninte si politistii asa ca dupa 25 de secunde de înjurături deja mirosea pavelele", este mesajul care însoţeşte clipul video. Poliţia a revenit cu un comunicat ofical după acest incident, informare în care se precizează că bărbatul a fost sancţionat cu o amendă de 1.800 de lei.

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"În urma imaginilor apărute în spațiul public, referitoare la intervenția polițiștilor pentru imobilizarea unui bărbat într-o stație de alimentare cu carburant din Sectorul 5, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: La data de 27 iulie 2026, în jurul orei 18.00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 24 Poliție, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat un bărbat care manifesta un comportament recalcitrant, adresând injurii unui alt bărbat aflat în incinta stației de alimentare. Polițiștii au intervenit de îndată pentru prevenirea escaladării situației, procedând la interceptarea și legitimarea bărbatului în cauză, în vârstă de 34 de ani.

În continuare, acesta a manifestat un comportament neadecvat, adresând injurii și tulburând ordinea și liniștea publică, motiv pentru care a fost imobilizat și condus la sediul subunității de poliție, în vederea stabilirii situației de fapt. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul, în timp ce își aștepta rândul la pompa de alimentare, ar fi adresat injurii unui alt bărbat, provocând astfel tulburarea ordinii și liniștii publice. Față de acesta a fost luată măsura sancționării contravenționale, fiind aplicată o amendă în valoare de 1.800 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991", se arată în comunicatul Poliţiei.