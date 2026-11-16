Bărbat de 32 de ani, lovit de tren la Ploiești. Avea căști în urechi și glugă pe cap

Un bărbat de 32 de ani a fost lovit de tren, luni după-amiază, în zona Gării de Sud din municipiul Ploieşti, surse judiciare precizând că acesta traversa neregulamentar linia ferată având căşti şi glugă pe cap.

La faţa locului au intervenit echipaje din cadrul Detaşamentului 2 Ploieşti, cu o autospecială de stingere, o ambulanţă şi o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, potrivit Agerpres.

Victima era conştientă şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului din partea echipajului SMURD. Ulterior, bărbatul a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Ploieşti.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că victima este un bărbat de 32 de ani, care a traversat neregulamentar calea ferată. El purta căşti şi avea gluga pe cap, spun sursele citate.

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"La ora 16:00, în staţia Ploieşti Sud, trenul nr. 11480 016, operat de Regio Călători, a surprins şi accidentat o persoană în zona macazurilor din capătul Y al staţiei. Trenul staţionează până la sosirea autorităţilor competente pentru efectuarea cercetărilor. Circulaţia trenurilor în direcţia Urziceni este afectată", informează CFR Infrastructură Bucureşti într-o postare pe Facebook.