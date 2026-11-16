Peste un sfert dintre români ţin postul Crăciunului. La ce trebuie să fie atenţi şi ce să evite

Suntem în postul Crăciunului, a început de ieri şi ţine 40 de zile. Peste un sfert dintre români renunţă în această perioadă la carne, lactate și ouă. Dar ceea ce pare, la prima vedere, o schimbare benefică pentru organism se poate transforma într-o capcană alimentară. Paradoxal, putem ajunge să mâncăm mai mult, să alegem produse nesănătoase și chiar să acumulăm kilograme în plus. La ce trebuie să fim atenți și ce greșeli ar trebui să evităm, aflăm în materialul următor.

Suntem în postul Crăciunului, a început de ieri şi ţine 40 de zile. Peste un sfert dintre români renunţă în această perioadă la carne, lactate și ouă. Dar ceea ce pare, la prima vedere, o schimbare benefică pentru organism se poate transforma într-o capcană alimentară. Paradoxal, putem ajunge să mâncăm mai mult, să alegem produse nesănătoase și chiar să acumulăm kilograme în plus. La ce trebuie să fim atenți și ce greșeli ar trebui să evităm, aflăm în materialul următor.

40 de zile fără carne, lactate și ouă. Pare simplu, dar postul vine cu provocări la care nu ne gândim întotdeauna. Avem nevoie de mese planificate şi săţioase, liste de cumpărături și multă atenție la etichete. Altfel, în loc să mâncăm mai sănătos, riscăm să facem exact contrariul: sa mâncăm mai mult decât de obicei şi să acumulăm kilograme în plus.

Pâinea este de altfel una dintre cele mai mari capcane ale postului, spun specialiştii. Mulţi oameni fac aceeaşi greşeală: opresc la patiserie înainte de serviciu, ca să compenseze lipsa micului-dejun sau a prânzului.

Articolul continuă după reclamă

"În timpul postului, avem tendința să mâncăm foarte mulți carbohidrați, fără să ținem cont să consumăm mai multe legume în același timp. Câteodată, avem tendința de a exagera și ne putem accentua anumite afecțiuni preexistente. Atunci când suntem stresați, ne crește cortizolul și ne putem îngrășa", a explicat Claudia Mahu, medic gastroenterolog.

"Încerc să înlocuiesc și să îmi iau aportul de nutrienţi, fibre din seminţe de chia, seminţe normale, nuci. Semninţe de cânepă, linte, mazăre", a spus un bărbat.

Mâncarea de post poate fi şi nutritivă, şi săţioasă şi, mai ales gustoasă. Ne-a demonstrat-o Oana, care ne-a primit în bucătăria ei în timp ce pregătea masa pentru întreaga familie. A avut grijă să nu lipsească din meniu nici fibrele, nici proteinele vegetale sau carbohidrații.

"Aici am legume. Le-am pregatit deja. Am ardei capia, praz şi morcov. O să facem o mâncare de vinete foarte gustoasa, săţioasă şi plină de vitamine. O salată rece din cartof fiert, care conține multă vitamnina c și proteină din boabelel de fasole, cu mai multe legume, cu castraveciori muraţi", a declarat Oana.

Nici desertul nu a fost uitat. Din câteva ingrediente a făcut o prăjitură cu mere.

"Este gata, haideţi să tăiem o felie sa vedem cum e ieşit. Este foarte fierbinte, arată senzaţional", a mai spus Oana.

Când nu avem timp să gătim, magazinele ne oferă o mulţime de alternative de post. Dar şi aici sunt multe capcane.

Pentru mulți români, Postul Crăciunului înseamnă renunțarea la carne, lactate și ouă. Dar atenție! Nu tot ce este de post este și sănătos. Mezelurile vegetale, pateul de post sau dulciurile pot ascunde cantități mari de sare, zahăr și grăsimi. Așa că, alşa cum avem grijă de sufletul nostru prin credinţă, este la fel deimportant să avem grijă şi de corpul nostru prin farfuria pe care o avem in fata cu mâncare.

"Nu prea pot sa nenunt la lactate, la ouă. Decât sa mănânc cine stie ce prostii din magazine, care zic ca sunt de post, prefer sa nu țin", e de părere o femeie.

Chiar şi cu grijă la ce pun în farfurie, sunt categorii de persoane pentru care postul NU este recomandat medical.

"Nu ar trebui sa îl țină femeile însărcinate, cine alăptează, copiii, cei care sunt în creștere, pacienții cu boli cronice serioase, diabeticii care sunt pe tratament cu insulină", a declarat Claudia Mahu, medic gastroentereolog.

"Postul este un instrument în slujba urcusului duhovnicesc, alături de alte instrumente şi atunci când din motive medicale când cineva nu poate să urmeze abstinenţa alimentară corespunzătoare perioadelor de post, atunci bineînţeles că Biserica nu îl împovărează şi aceia care nu pot posti alimentar din motive medicale sunt rugaţi să suplinească prin mai multe rugăciuni, prin mai multe fapte bune", a spus Lucian Georgescu, preot.

Postul Crăciunului a început ieri și durează până în Ajun. Nu vor lipsi însă nici zilele cu dezlegare la peşte, 14 la număr. Studiile arată că peste un sfert dintre români ţin post înainte de sărbătorile de iarnă, acesta fiind depășit doar de Postul Paștelui.