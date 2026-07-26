O zi de relaxare pe marginea unei bălţi s-a transformat într-o capcană mortală pentru un pescar din Dolj. Bărbatul a pierit înecat sub ochii copilului său, când a încercat să scoată din apă câteva lansete. Patru ore a stat pe fundul bălţii până l-au adus scafandrii la suprafaţă. Familia acestuia spune că nu era prima dată când intra în apă şi ştia să înoate foarte bine. Primele concluzii ale autopsiei indică faptul că ar fi suferit un şoc termic.

Bărbatul de 45 de ani era pasionat de pescuit şi mergea adesea cu prietenii pe malul bălţii ca să se relaxeze. Ştia să înoate şi cunoştea foarte bine zona, aşa că nu avea nicio teamă să intre în apă.

Bărbatul era la pescuit cu mai mulţi prieteni. La un moment dat a intrat în apă pentru a-şi recupera lansetele, însă nu a mai ieşit la suprafaţă. După câteva ore, scafandrii l-au găsit şi l-au scos la mal. A urmat o intervenţie contracronometru a echipajelor medicale, însă fără succes. Viaţa acestuia nu a mai putut fi salvată.

"Patru ore l-au căutat prin apă şi după patru ore l-au găsit în baltă".

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"La noi în baltă sunt nişte gropi în care vine peştele şi stă în gropiţele alea acolo, jos pe fund. Acolo s-a dus la fund", povestesc martorii.

Bărbatul îşi luase cu el la pescuit şi copilul

Băiatul a asistat neputincios la momentul în care tatăl său a fost înghiţit de ape. Tot el a fost cel care i-a dat mamei vestea cumplită.

"Striga pe mal acolo până am ajuns eu: "Salvaţi-l pe tati, salvaţi-l pe tati". Cine mai poate să îl salveze?! I-au îngheţat plămânii în el. Ăsta a fost diagnosticul de ni l-au dat la morgă. Nu a avut inima, nu nimic, doar că i-au îngheţat plămânii. Peştele era boala lui. Să stea toată ziua pe baltă, chiar dacă nu prindea", povesteşte soţia bărbatului.

Misiunea salvatorilor a fost una extrem de dificilă.

"Echipa de scafandri a intrat în apă și a continuat misiunea în condiții dificile, vizibilitatea fiind extrem de redusă din cauza solului mâlos de pe fundul apei", spune Florin Cocoșilă, purtător de cuvânt ISU Dolj

În situaţia în care intri în apă şi simţi că nu mai poţi ieşi, cel mai important e să nu te panichezi. Încearcă să îți ții respirația și să te liniștești ca să nu obosești repede. Un alt sfat care îţi poate salva viaţa este să nu lupţi contra curentului.