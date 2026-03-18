Cadavrul unui bărbat de 78 de ani a fost descoperit, miercuri, în spatele unui bloc din Timișoara. Acesta locuia în imobil și coborâse din apartament pentru a îngriji florile, moment în care i s-a făcut rău. Vecinii au alertat autoritățile prin apel la 112, potrivit News.ro.

Bărbat de 78 de ani, găsit mort în spatele unui bloc din Timișoara. Ieșise să îngrijească florile - Arhivă

"La data de 18 martie 2026, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că în spatele unui imobil situat pe strada Ştefan Octavian Iosif, din municipiul Timişoara, s-ar afla o persoană, posibil decedată. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat de 78 de ani. În urma primelor verificări, pe corpul acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violenţă", a transmis IPJ Timiş.

Martorii susţin că bărbatul locuia în imobil şi că ieşise în grădina cu flori din spatele blocului, pentru a îngriji acel loc. Cel mai probabil i s-a făcut rău şi a murit, el fiind cunoscut cu probleme medicale.

Trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei. Conform procedurilor, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar acum continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

