Tramvai cu 100 de călători, implicat într-un accident în Timișoara. Vatmanul a frânat ca să evite o maşină

Un tramvai cu aproximativ 100 de călători a fost implicat, luni seară, într-un accident rutier în Timișoara, după ce vatmanul a frânat brusc pentru a evita coliziunea cu un autoturism. Doi pasageri au fost răniți și transportați la spital, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă.

"În jurul orei 19:05, am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier pe strada C. Brediceanu din Timişoara. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, 2 ATPVM (Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple), o autosanitară SMURD, 1 motocicletă SMURD şi 11 pompieri", a transmis luni seară ISU Timiş.

În accident sunt implicate un autoturism, în care se afla doar conducătorul auto (o femeie) şi un tramvai în care se aflau aproximativ 100 de călători.

Articolul continuă după reclamă

"În urma impactului, 2 persoane din tramvai au solicitat îngrijiri medicale", a mai transmis sursa citată.

Din primele verificări efectuate de poliţişti la faţa locului, a rezultat faptul că o tânără de 20 de ani, a condus un autoturism pe strada Aurel Cosma, iar la intersecţia cu strada Coriolan Brediceanu, ar fi efectuat o manevră care a determinat vatmanul unui tramvai, o femeie de 35 de ani, să frâneze brusc pentru evitarea unei coliziuni.

"În urma frânării, doi călători din tramvai, respectiv un bărbat de 38 de ani şi o femeie de 61 de ani, au fost răniţi şi transportaţi la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate", au precizat poliţiştii.

În cauză, poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰