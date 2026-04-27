Tramvai cu 100 de călători, implicat într-un accident în Timișoara. Vatmanul a frânat ca să evite o maşină

Un tramvai cu aproximativ 100 de călători a fost implicat, luni seară, într-un accident rutier în Timișoara, după ce vatmanul a frânat brusc pentru a evita coliziunea cu un autoturism. Doi pasageri au fost răniți și transportați la spital, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă.

de Redactia Observator

la 27.04.2026 , 21:18
Ambulanţă SMURD România

"În jurul orei 19:05, am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier pe strada C. Brediceanu din Timişoara. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, 2 ATPVM (Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple), o autosanitară SMURD, 1 motocicletă SMURD şi 11 pompieri", a transmis luni seară ISU Timiş.

Autoturism și tramvai cu aproximativ 100 de călători, implicate în incident

În accident sunt implicate un autoturism, în care se afla doar conducătorul auto (o femeie) şi un tramvai în care se aflau aproximativ 100 de călători.

Articolul continuă după reclamă

"În urma impactului, 2 persoane din tramvai au solicitat îngrijiri medicale", a mai transmis sursa citată.

Din primele verificări efectuate de poliţişti la faţa locului, a rezultat faptul că o tânără de 20 de ani, a condus un autoturism pe strada Aurel Cosma, iar la intersecţia cu strada Coriolan Brediceanu, ar fi efectuat o manevră care a determinat vatmanul unui tramvai, o femeie de 35 de ani, să frâneze brusc pentru evitarea unei coliziuni.

Doi pasageri răniți și transportați la spital

"În urma frânării, doi călători din tramvai, respectiv un bărbat de 38 de ani şi o femeie de 61 de ani, au fost răniţi şi transportaţi la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate", au precizat poliţiştii.

În cauză, poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident rutier tramvai calatori timisoara masina raniti interventie
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00?
Observator » Evenimente » Tramvai cu 100 de călători, implicat într-un accident în Timișoara. Vatmanul a frânat ca să evite o maşină
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.