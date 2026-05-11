Șase persoane au fost găsite moarte într-un vagon de marfă, în Texas
Șase persoane au fost găsite moarte într-un vagon de marfă din sudul statului Texas, în apropierea graniței dintre SUA și Mexic. Descoperirea a fost făcută de un angajat al unei companii feroviare, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei.
Șase persoane au fost găsite moarte duminică într-un vagon de marfă în sudul Texasului, în apropierea graniței dintre SUA și Mexic, conform unor relatări din presa americană, informează AFP.
Cadavrele au fost descoperite într-o stație de triaj de către un angajat al Union Pacific, o companie feroviară de marfă, a precizat Departamentul de Poliție din Laredo pentru The New York Times.
Poliția a deschis o anchetă.
'Este un eveniment foarte regretabil. Sunt mult prea multe vieți pierdute', a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Jose Espinoza, citat de CNN.
Temperaturile din apropierea locului unde trenul s-a oprit au atins 32 de grade Celsius duminică.
Doi migranți au murit după ce au fost găsiți blocați într-un tren în Texas în 2023.
Cu un an în urmă, 53 de migranți au fost găsiți morți după ce au fost abandonați într-un camion supraîncălzit pe o șosea izolată din Texas.
