Șase persoane au fost găsite moarte într-un vagon de marfă, în Texas

Șase persoane au fost găsite moarte într-un vagon de marfă din sudul statului Texas, în apropierea graniței dintre SUA și Mexic. Descoperirea a fost făcută de un angajat al unei companii feroviare, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei.

de Larisa Andreescu

la 11.05.2026 , 13:04
Șase persoane au fost găsite moarte într-un vagon de marfă, în Texas
Șase persoane au fost găsite moarte duminică într-un vagon de marfă în sudul Texasului, în apropierea graniței dintre SUA și Mexic, conform unor relatări din presa americană, informează AFP.

Cadavrele au fost descoperite într-o stație de triaj de către un angajat al Union Pacific, o companie feroviară de marfă, a precizat Departamentul de Poliție din Laredo pentru The New York Times.

Poliția a deschis o anchetă.

'Este un eveniment foarte regretabil. Sunt mult prea multe vieți pierdute', a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Jose Espinoza, citat de CNN.

Temperaturile din apropierea locului unde trenul s-a oprit au atins 32 de grade Celsius duminică.

Doi migranți au murit după ce au fost găsiți blocați într-un tren în Texas în 2023.

Cu un an în urmă, 53 de migranți au fost găsiți morți după ce au fost abandonați într-un camion supraîncălzit pe o șosea izolată din Texas.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

