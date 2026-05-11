Uniunea Europeană va începe săptămâna viitoare plata primei tranșe din împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, a anunțat comisarul european pentru extindere, Marta Kos. Sprijinul financiar aprobat de Bruxelles vizează atât achiziții militare, cât și susținerea bugetului ucrainean. În acelaşi timp UE ia în calcul și deschiderea negocierilor de aderare cu Kievul în perioada următoare.

Prima tranșă din ajutorul UE pentru Ucraina va fi plătită săptămâna viitoare. Negocierile de aderare, în iunie - Profimedia

Comisia Europeană se așteaptă să trimită Ucrainei prima tranșă din programul de împrumuturi de 90 de miliarde de euro aprobat în aprilie săptămâna viitoare. Acest lucru a fost anunțat de comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, într- o conferință de presă înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai UE, potrivit Mediafax.

Kos a anunțat, de asemenea, că Uniunea Europeană ar putea începe negocierile de aderare cu Ucraina până la sfârșitul lunii iunie.

"Îi voi îndemna pe miniștri astăzi. Putem începe negocierile privind primul grup înainte de sfârșitul președinției cipriote a Consiliului UE și putem deschide celelalte cinci grupuri în iulie", a menționat comisarul UE pentru extindere.

Articolul continuă după reclamă

La sfârșitul lunii aprilie, Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat de bugetul european.

Din această sumă, 60 de miliarde de euro vor fi alocate pentru achiziții militare, iar 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar. Prima tranșă este programată să sosească în mai. Fondurile sunt destinate perioadei 2026-2027.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰