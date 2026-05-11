Video Mărturia pastorului din Zalău care a fost înjunghiat: ce a spus despre agresorul său

Un cunoscut pastor penticostal din Zalău a fost atacat în propria casă. Soţia a sărit imediat în ajutorul bărbatului, care a fost transportat de urgenţă la spital. Câţiva martorii l-au văzut pe agresor chiar în timp ce a fugit de la faţa locului şi le-au dat informaţii preţioase anchetatorilor. Poliţiştii au reuşit să-l prindă pe individ, în mai puţin de o oră.

de Alex Prunean

la 11.05.2026 , 14:06
Încă nu se ştie motivul pentru care bărbatul de 30 de ani a devenit violent, dar cert este că s-a mai întâlnit în trecut cu victima. Pastorul spune că îşi aminteşte că în urmă cu aproximativ un an acelaşi tânăr i-a bătut la poarta casei. Era recent întors în Anglia şi l-a căutat pentru a-i cere sfaturi de viaţă, dar şi mâncare.

Cei doi se cunoşteau

După un timp, spune pastorul, individul a devenit insistent cu telefoanele şi chiar a început să ameninţe, motiv pentru care i-a blocat numărul. Aseară, când bărbatul de 76 de ani a ieşit din curte pentru a merge la biserică l-a văzut din nou pe tânăr la poarta casei. Acesta i-a propus pastorului să intre în casă pentru a discuta, dar cum a fost refuzat, a devenit violent, a scos un cuţit şi l-a atacat pe bărbat.

Zgomotele din curte au fost auzite de soţia pastorului care a ieşit din casă şi a reuşit să-l pună pe fugă pe agresor. S-a sunat la 112, dar până au ajuns poliţiştii, individul dispăruse deja. Pastorul a fost transportat la spital, iar medicii au descoperit că bărbatul a avut noroc pentru că avea mai multe tăieturi în zona gâtului. În mai puţin de 40 de minute, poliţiştii l-au găsit pe agresor. Se afla la 30 de kilometri de locul faptei, în casa părinţilor. A fost reţinut pentru 24 de ore şi i s-au recoltat probe biologice pentru a se vedea dacă era sub influenţa drogurilor. Acum, este cercetat pentru tentativă de omor.

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în "familia Antenei" eram cel mai tânăr corespondent.

