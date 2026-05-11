Un român căutat de poliţia belgiană pentru un jaf de 3 milioane de euro, prins la vama Albiţa

Un bărbat cu dublă cetăţenie, moldovenească şi română, căutat de autorităţile din Belgia pentru comiterea unui jaf de peste trei milioane de euro şi condamnat la zece ani de închisoare, a fost depistat la Albiţa, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, bărbatul de 34 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, la volanul unui autoturism.

"La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului este emisă, de către autorităţile din Belgia, o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare, acesta având de executat o pedeapsă de zece ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt. Conform mandatului de arestare, bărbatul a fost condamnat pentru că a furat produse cosmetice în valoare de peste trei milioane de euro", a precizează sursa citată.

Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, în vederea luării măsurilor legale.

