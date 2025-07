Bărbat din Bihor, atacat de 8 câini, lângă Stâna de Vale. S-a luptat 20 de minute pentru a-şi salva viaţa

Călin Laza, antrenor de atletism, alerga vineri, 4 iulie, pe traseul turistic Vârful Poeni şi Cascada Bohodei, în zona staţiunii Stâna de Vale. La un moment dat, Laza s-a trezit înconjurat de 8 câini care, cel mai probabil, aparţineau unei ferme din apropiere.

Poliţia a deschis o anchetă

Laza s-a luptat aproape 20 de minute cu animalele, care au reuşit să-l pună la pământ. Viaţa i-a fost salvată de un localnic care trecea cu maşina prin zonă. "În cursul dimineţii de 4 iulie, eram la alergare când am fost atacat de o haită de opt câini foarte agresivi pe traseul turistic către Vârful Poeni şi Cascada Bohodei. M-au târât la pământ prin muşcături repetate la membrele inferioare şi pe tot spatele. Am avut noroc că după aproximativ 20 de minute am fost găsit de un localnic. Acesta a trecut cu maşina, a oprit, a intervenit şi m-a luat în maşină, iar apoi a sunat la 112", a declarat Laza pentru ebihoreanul.

Localnicul l-a transportat la spital unde Laza a primit îngrijiri medicale. Cazul a fost preluat de poliţie care a deschis o anchetă.

