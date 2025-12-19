Eleva în vârstă de 16 ani care și-a înjunghiat pedagogul în noiembrie 2023 va fi internată timp de trei ani într-un centru educativ, după ce Curtea de Apel Oradea a pronunțat o sentință definitivă în dosarul de tentativă de omor calificat, informează Agerpres.

Sentinţa finală pentru eleva din Oradea, care şi-a înjunghiat profesorul în 2023, chiar în biroul directorului

Potrivit portal.just, judecătorii Curții de Apel au desființat sentința Tribunalului Bihor din 7 august 2025, au rejudecat cauza și au redus durata internării de la cinci la trei ani, precum și cuantumul daunelor stabilite iniţial în favoarea victimei.

Sentinţa elevei a fost redusă de la 5 la 3 ani

Din perioada de trei ani va fi scăzută durata reținerii, a arestului preventiv și a arestului la domiciliu, calculate începând cu 27 noiembrie 2023 și până la data pronunțării deciziei definitive.

Instanța a redus și daunele materiale la care inculpata fusese obligată, de la 9.759 de lei la 6.045 de lei, sumă la care se adaugă dobânzi legale penalizatoare. Totodată, Curtea a admis cererea victimei privind pierderile salariale suferite în perioada concediului medical, constând în diferențe de salariu, pierderea indemnizației de hrană și a sporului de noapte. Pentru aceste prejudicii, inculpata și părinții săi au fost obligați să plătească 2.772 lei, plus dobânzi legale.

Curtea a admis şi cererea pedagogului privind pierderile salariale suferite de victimă în perioada concediului medical, constând în diferenţe de salariu, pierderea indemnizaţiei de hrană şi a sporului de noapte. Pentru aceste prejudicii, inculpata şi părinţii săi au fost obligaţi să achite suma de 2.772 lei, tot cu dobânzi legale, ca daune materiale.

În ceea ce privește daunele morale, Curtea de Apel a redus suma stabilită inițial de Tribunalul Bihor, de la 30.000 de euro, la 90.000 de lei, la care se adaugă dobânzi legale penalizatoare calculate de la data pronunțării deciziei.

Adolescenta şi-a atacat profesorul de 41 de ani cu un cuţit

Pe 27 noiembrie 2023, adolescenta l-a atacat cu un cuţit pe un pedagog de 41 de ani, de la Colegiul "Traian Vuia", chiar în biroul directorului şcolii. De faţă la violentul incident au fost diriginta şi mama fetei. Se pare că motivul atacului a fost faptul că bărbatul o găsise pe elevă în camera de cămin, după ora stingerii, împreună cu prietenul ei.

În timpul discuţiilor din biroul directorului, tânăra ar fi cerut să iasă afară pentru puţin timp, iar când s-a întors a scos un cuţit şi l-a lovit în spate pe pedagog. Acesta a fost dus de urgenţă la spital, stabilindu-se că rana i-a pus viaţa în pericol.

În dosar a fost cercetat și prietenul fetei, elev în clasa a IX-a la aceeași unitate de învățământ, pentru port sau folosire fără drept de obiecte periculoase într-o instituție publică. Acesta ar fi introdus un cuțit în școală și l-ar fi purtat ostentativ, însă a fost eliberat după o zi, fără a fi luată o altă măsură preventivă.

