O femeie de 51 de ani, din Livada de Bihor, comuna Nojorid, județul Bihor, a murit, în noaptea de luni spre marți, după ce a adormit cu țigara aprinsă. Focul s-a prins rapid și a distrus și locuința.

Dezastru în prag de Sărbători. O femeie a murit în Bihor, după ce a adormit cu ţigara aprinsă - Shutterstock

Incendiul din Livada de Bihor, comuna Nojorid, a fost anunțat de vecinii bihorencei de 51 de ani, la ora 22.40.

Au fost mobilizate de urgență la locul indicat trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea, cu trei autospeciale de lucru cu apă spumă, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

În momentul sosirii pompierilor, flăcările se manifestau violent, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, la dormitorul casei, existând riscul extinderii acestora la celelalte două încăperi ale locuinței și la alte două apartamente amenajate în aceeași clădire.

Articolul continuă după reclamă

Din nefericire, în interiorul camerei cuprinse de flăcări, echipajele au găsit trupul carbonizat al proprietarei. Pagubele materiale înregistrate au constat în patru aparate electrocasnice și două elemente de mobilier.

Cercetările efectuate la fața locului au indicat drept cauză probabilă a evenimentului, fumatul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰