O explozie care a zguduit din temelii un bloc din Bihor readuce în discuţie pericolul buteliilor cu gaz verificate superficial. Proprietara unui apartament s-a prăbuşit cu tot cu balcon din cauza deflagraţiei. Zeci de locatari au fost evacuaţi în miez de noapte, iar când s-au întors acasă au observat pagube uriaşe. 

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 19:52

Explozia s-a produs într-un apartament din Aleşd, în balconul căruia proprietara, o femeie de 53 de ani, îşi instalase bucătăria. Acolo se acumulaseră gaze care s-au aprins când victima a aprins lumina. Suflul expoziei a demolat balconul şi a aruncat-o pe proprietară de la etajul unu la parter.

"Odată am auzit buf aici! M-am speriat.", a declarat un localnic

Reporter: A fost o bubuitură mare?

Bărbat: Mare, mare. Au picat zidurile alea acolo. Ferească Dumnezeu!

Chemaţi de vecini, pompierii au început operaţiunea de salvare şi au răscolit printre dărâmături ca să găsească victima.

"Prezintă arsuri pe 15 la sută din suprafaţa corpului şi traumatism prin cădere. Starea este stabilă şi evoluează favorabil.", a declarat Lisa Crăiuţ, purtător de cuvânt Spitalul Clinic Judeţan Bihor. 

Ca măsură de siguranţă, pompierii au evacuat jumătate de bloc.

"Au venit pompierii şi au zis ieşiţi repede. Dar ce s-a întâmplat? Explozie.", a spus un bărbat.

"Echipajele de pompieri au procedat la ventilarea casei scării, unde se simţea miros de gaz, şi la evacuarea preventivă a 30 de locatari de la etajele 1 şi 2.", a spus Camelia Roşca, reprezentant ISU Crişana

Locatarii evacuaţi au primit permisiunea să se întoarcă acasă după ce Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a confirmat că nu mai există niciun pericol. Pompierii avertizează că singura metodă de a verifica dacă există scăpări de gaz din butelii este metoda cu spumă de apă și săpun. Alte tehnici pot provoca explozii.

Le verifică cineva buteliile?

"Nu, nu. Le verificăm noi. Punem butelia, dăm drumul şi folosim. Altul cu săpun, altul cu brichetă, noi doar mirosim.", a declarat un bărbat. "Aprind un chibrit şi verific taca taca şi gata."

Pe 17 octombrie, o acumulare de gaz a produs o explozie uriaşă care a distrus un bloc cu opt etaje în cartierul Rahova din Bucureşti. Trei oameni, printre care o tânără însărcinată, au murit atunci, iar clădirea trebuie demolată.

