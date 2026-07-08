Premierul danez Mette Frederiksen a reiterat miercuri, la summitul NATO de la Ankara, că ”Groenlanda nu este evident de vânzare”, răspunzând astfel unor noi declaraţii ale lui Donald Trump, care vrea ca acest teritoriu autonom danez să fie ”controlat” de către Statele Unite, relatează AFP.

Premierul danez, mesaj către Trump la summit-ul NATO: "Groenlanda nu este de vânzare" - Profimedia

"L-am auzit pe preşedintele american ieri (marţi) şi cred că poziţia Statelor Unite este, din nefericire, foarte clară în acest subiect, iar poziţia noastră este la fel de clară încă de la început: Groenlanda nu este evident de vânzare”, a declarat presei Mette Frederiksen.

Marţi, la Ankara, Donald Trump a reiterat că acest teritoriu autonom danez ar trebui, în opinia sa, să fie ”controlat de către Statele Unite”, însă fără să reitereze ameninţările pe care le-a proferat la începutul anului.

NATO a traversat turbulenţe grave la începutul acestui an, când Donald Trump a ameninţat să ia, eventual cu forţa, Groenlanda, pe care o consideră indispensabilă securităţii Statelor Unite.

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El a dat înapoi după mai multe săptămâni de retorică agresivă şi a anunţat, în ianuarie, un acord-cadru cu privire la Groenlanda cu secretarul general al NATO Mark Rutte, ale cărui contururi au rămas însă vagi.

"Sperăm că toată lumea, inclusiv toţi aliaţii, vor respecta dreptul groenlandezilor la autodeterminare. Suntem un stat suveran şi avem nevoie de respectul tuturor faţă de integritatea noastră teritorială şi faţă de suveranitatea noastră", a subliniat Mette Frederiksen.

Ea apreciază că Articolul 5 al Tratatului NATO, care prevede o apărare reciprocă între aliaţi în caz de atac, este ”asigurarea” membrilor săi.

Întrebată despre punerea grecventă la îndoială a acestui articol de către Statele Unite ale lui Donald Trump, ea a eludat un răspuns.

”Eu nu am auzit că ei nu sunt ataşaţi de respectarea Articolului 5”, a declarat Mette Frederiksen.