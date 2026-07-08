Angajații din Sănătate se pregătesc de proteste de amploare. Federația SANITAS anunță declanșarea grevei generale, acuzând Guvernul că a redus drepturile salariale și a ignorat solicitările sindicaliștilor. Prima acțiune va fi o grevă de avertisment pe 20 iulie, urmată de greva generală programată pentru 28 iulie, dacă revendicările nu vor fi soluționate.

Angajații din Sănătate ies în stradă. Acuză Guvernul că le-a redus drepturile salariale - Facebook / Federatia Sanitas din Romania

Consiliul Național al Federației SANITAS, întrunit marți în sesiune extraordinară, a adoptat o hotărâre privind declanșarea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului, la nivelul întregului sector de negociere colectivă 'Sănătate' și în cadrul tuturor unităților sanitare din acest sector, potrivit Agerpres.

Astfel, pe 20 iulie, în intervalul orar 9:00 - 11:00 va avea loc o grevă de avertisment, iar pe 28 iulie se va declanșa greva generală.

Pentru organizarea și coordonarea acțiunii, Consiliul Național a înființat Comitetul Național de Grevă, cu structuri la nivel central, județean și local, mandatate să pună în aplicare hotărârea la nivelul fiecărei unități sanitare.

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SANITAS reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială, generate de:

Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care a exceptat de la reducerea cheltuielilor de personal doar o parte dintre unitățile sanitare publice;

Ordonanța de Urgență nr. 36/2025, care a redus sporurile pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare și zilele de concediu suplimentar;

Legea nr. 141/2025, care a restricționat acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță în funcție de nivelul salariului net;

Proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, considerat profund inechitabil pentru personalul bugetar sanitar, elaborat cu încălcarea procedurii de dialog social;

Politica publică a Guvernului implementată prin Planul Bugetar-Structural pe Termen Mediu (PBSTM) 2025-2031.

SANITAS solicită restabilirea drepturilor salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, afectate de OUG nr. 7/2026; anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar impuse prin OUG nr. 36/2025; acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță, indiferent de plafonarea introdusă prin Legea nr. 141/2025; iar în privința proiectului legii salarizării - reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzători pentru personalul din sănătate și asistență socială, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale, reintroducerea sporului pentru condiții de muncă, includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare, alinierea salariilor din asistența socială la nivelul sectorului sanitar neclinic.

"Această decizie este consecința directă a lipsei de răspuns și de dialog din partea Guvernului și avertizează asupra consecințelor pe care continuarea acestor politici le va avea asupra sistemului sanitar și asupra celor aproape 100.000 de membri ai Federației", afirmă reprezentanții SANITAS.