Video Bărbat din Bucureşti, filmat cum smulge crengile unui brad din Dristor. Ce amendă riscă

Nu toate ornamentele din brad îşi au originea în pădure.

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 11:55

Un bărbat din Bucureşti a fost filmat de camerele de supraveghere în timp ce smulge crengile unui brad din zona Dristor.

Din imaginile primite pe Fii Observator se vede cum bărbatul trage de mai multe crengi până reuşeşte să le rupă şi apoi pleacă cu braţele pline. Dacă va fi identificat, barbatul riscă o amendă minimă de 3.000 lei.

