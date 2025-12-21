Nu toate ornamentele din brad îşi au originea în pădure.

Un bărbat din Bucureşti a fost filmat de camerele de supraveghere în timp ce smulge crengile unui brad din zona Dristor.

Din imaginile primite pe Fii Observator se vede cum bărbatul trage de mai multe crengi până reuşeşte să le rupă şi apoi pleacă cu braţele pline. Dacă va fi identificat, barbatul riscă o amendă minimă de 3.000 lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰