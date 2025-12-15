Crăciunul vine anul acesta cu un concept tot mai căutat, bradul "la cheie". Fără cutii desfăcute, fără globuri încurcate şi fără ore pierdute. Un decorator vine direct acasă, cu lumini, ornamente şi un concept bine pus la punct. Rezultatul? Un brad împodobit ca la carte.

Cu ajutorul specialistului, clienţii îşi aleg bradul, tema şi paleta de culori, iar decorul prinde viaţă chiar sub ochii lor. Serviciul intră în zona premium, dar câştigă tot mai mulţi adepţi, care vor ceva spectaculos, rapid şi diferit.

"Este al treilea Crăciun în care eu împodobesc brazi şi sunt foarte mândră de ceea ce îmi iese. Cererea este în creştere şi sunt deschişi, pentru că oricine îşi doreşte să găsească acasă un brad frumos şi să scutească câteva ore de decorat", a spus Andreea Pîrvulescu, decorator.

Decorarea unui brad durează cel puţin două ore, iar preţurile pornesc de la 500 de lei şi pot ajunge la 1000 de lei, în funcţie de complexitatea designului. Totul se stabileşte din timp, iar clienţii pot alege decoraţiunile sau se pot lăsa complet pe mâna decoratorului.

"Colaborăm împreună. Eu realizez fundele, ghirlandele, globurile şi am încercat să facem un concept nou. Care nu au timp, care nu au imaginaţie, cred că este ceva inovativ. E ceva ce ar trebui să încercăm", a afirmat o decoartoare.

Iar pentru unii, bradul spune şi o poveste.

"Încă de anul trecut, de când am aflat că urmează să am o fetiţă m-am gândit să facem ceva colorat, Candyland. Să fie aşa, mai pentru copilaşi", a spus o clientă.

"O idee bună. Sunt foarte mulţi oameni care lucrează foarte mult şi nu au timp de aşa ceva", susţine o doamnă.

Bradul "la cheie" nu înlocuieşte tradiţia, dar aduce un strop de extravaganţă şi magie pentru cei care vor să se bucure de sărbători fără stres.

Laura Ilioiu

