Video Brad de pe un mormânt din Drăgășani, tăiat de primărie și folosit ca pom de Crăciun în centrul oraşului
Un brad plantat pe un mormânt din Drăgăşani, judeţul Vâlcea, a fost tăiat de primărie și dus în centrul orașului, unde a fost împodobit ca pom de Crăciun. Totul s-a întâmplat fără acordul familiei defunctului.
Iniţial, reprezentanţii primăriei au susţinut că arborele reprezenta un pericol. Ulterior, şi-au schimbat declaraţia: bradul din cimitir a fost, într-adevăr, folosit la târgul de Crăciun dintr-o "gravă eroare de comunicare".
Bradul fusese plantat de familia unui defunct în urmă cu 25 de ani. O echipă trimisă de Primăria Drăgăşani a tăiat copacul fără informarea sau acordul rudelor.
Familia afectată acuză acum primăria de lipsă de respect faţă de cei decedaţi.
