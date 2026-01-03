Un brad plantat pe un mormânt din Drăgăşani, judeţul Vâlcea, a fost tăiat de primărie și dus în centrul orașului, unde a fost împodobit ca pom de Crăciun. Totul s-a întâmplat fără acordul familiei defunctului.

Iniţial, reprezentanţii primăriei au susţinut că arborele reprezenta un pericol. Ulterior, şi-au schimbat declaraţia: bradul din cimitir a fost, într-adevăr, folosit la târgul de Crăciun dintr-o "gravă eroare de comunicare".

Bradul fusese plantat de familia unui defunct în urmă cu 25 de ani. O echipă trimisă de Primăria Drăgăşani a tăiat copacul fără informarea sau acordul rudelor.

Familia afectată acuză acum primăria de lipsă de respect faţă de cei decedaţi.

