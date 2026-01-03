Antena Meniu Search
Video Brad de pe un mormânt din Drăgășani, tăiat de primărie și folosit ca pom de Crăciun în centrul oraşului

Un brad plantat pe un mormânt din Drăgăşani, judeţul Vâlcea, a fost tăiat de primărie și dus în centrul orașului, unde a fost împodobit ca pom de Crăciun. Totul s-a întâmplat fără acordul familiei defunctului.

de Redactia Observator

la 03.01.2026 , 14:16

Iniţial, reprezentanţii primăriei au susţinut că arborele reprezenta un pericol. Ulterior, şi-au schimbat declaraţia: bradul din cimitir a fost, într-adevăr, folosit la târgul de Crăciun dintr-o "gravă eroare de comunicare".

Bradul fusese plantat de familia unui defunct în urmă cu 25 de ani. O echipă trimisă de Primăria Drăgăşani a tăiat copacul fără informarea sau acordul rudelor.

Familia afectată acuză acum primăria de lipsă de respect faţă de cei decedaţi.

cimitir brad dragasani
