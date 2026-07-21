Bărbat din Capitală, acuzat că a violat o fată de 6 ani. Se oferise să le găzduiască pe copilă şi pe mama ei
Un bărbat va fi dus marţi în instanţă cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 că a violat o fetiţă de 6 ani.
Conform unor surse din anchetă, o femeie şi fetiţa ei în vârstă de 6 ani au venit în Bucureşti dintr-o altă localitate, în încercarea de a pleca în străinătate. Nu aveau unde să locuiască până la data planificată pentru plecare, însă femeia a cunoscut un individ într-un local, care s-a oferit să le găzduiască. În noaptea de duminică spre luni, mama minorei a plecat până la un magazin să-şi cumpere ţigări, interval de timp în care individul a violat fetiţa.
"În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că, la data de 20.07.2026, în jurul orei 00:10, aflându-se la adresa unde locuieşte inculpatul, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate minore în vârstă de 6 ani de a se apăra sau a exprima un consimţământ valabil, precum şi de împrejurarea că a rămas singur cu minora în locuinţă, a comis împotriva acesteia un raport sexual", precizează Parchetul într-un comunicat de presă.