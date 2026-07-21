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Captură uriașă de cocaină în Italia. Droguri de 250 de milioane de euro, ascunse printre banane

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.07.2026, 14:52 | Modificat la 21.07.2026, 15:28

Poliţia italiană şi autorităţile vamale au anunţat marţi o captură de 770 kg de cocaină de înaltă puritate în portul Vado Ligure, cu o valoare estimată pe piaţa neagră de aproximativ 250 milioane de euro. Drogurile erau ascunse într-un container frigorific încărcat cu banane provenite din Ecuador.

Poliția de Frontieră din Italia a confiscat marți aproape 800 de kilograme de cocaină de mare puritate în portul Vado Ligure, situat la sud de Genova, relatează Associated Press.

Potrivit poliției, captura-record a avut loc la scurt timp după o operaţiune similară realizată în același port.

Poliția a precizat că drogurile erau ascunse printre zeci de paleți cu banane, într-un container frigorific provenit dintr-unul dintre principalele porturi ale Ecuadorului.

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Drogurile confiscate erau ambalate în 650 de pachete și aveau o greutate totală de peste 770 de kilograme. Analiza preliminară efectuată în timpul controlului a arătat că este vorba despre cocaină de înaltă puriate, adică o concentrație foarte ridicată.

De regulă, puritatea ridicată crește atât valoarea pe piața ilegală, dar și riscul de supradoză.

Redactia Observator
Redactia Observator
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