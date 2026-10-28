Imaginile ultimelor ore vin de la Costanţa, unde codul roşu de ploi a mutat marea pe bulevardele oraşului. Mai multe maşini au rămas blocate ore întregi, iar pietonii au fost nevoiţi să înoate aproape prin ape ca să ajungă acasă. Şi la Tulcea a fost cam la fel. În acelaşi timp, la munte, a nins până când stratul de zăpadă a ajuns la 13 centimetri.

Cod roşu de ploi în Constanţa. Maşini blocate ore în întregi, pietoni nevoiţi să înoate în drumul spre casă

La Constanţa şi 3 localităţi din apropiere a fost cod roşu aseară. În câteva ore a plouat cât într-o lună întreagă. De mai bine de două ore traficul a fost blocat pe bulevardul Soveja din municipiul Constanţa de către poliţia locală. Apa a ajuns să depăşească 50 de centimetri. La Tulcea, centrul oraşului a fost acoperit de ape în câteva minute. Cea mai mare piață din oraș a fost şi ea inundată.

Dacă în Dobrogea a plouat cu găleata, la munte a nins

Dacă în Dobrogea a plouat cu găleata, la munte a nins. Pe Transfăgărăşan totul este alb. Imaginile filmate din dronă la Cota 2000 sunt spectaculoase. Şoseaua va fi închisă între Piscul Negru şi Bâlea Cascadă.

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Iarna dă semne că preia puterea şi la Bâlea Lac unde a nins fără încetare, iar stratul de zăpadă depus depăşeşte 13 centimetri.