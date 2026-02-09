Răsturnare de situaţie în cazul asasinării lui Adrian Kreiner. Doi dintre indivizii judecaţi pentru crimă aruncă vina pe fosta iubită a omului de afaceri. Sunt convinşi că aceasta a plănuit asasinatul împreună cu cel de-al treilea inculpat, Cosmin Zuleam, care a fost capturat luna trecută, în Indonezia. Fosta parteneră de viaţă a milionarului din Sibiu este în prezent arestată pentru complicitate la o altă crimă. Luna viitoare, aceasta va fi chemată în faţa judecătorilor pentru a da explicaţii şi în cazul Kreiner. Nu este exclus ca dosarul să fie redeschis, pentru a se stabili dacă există legături, tipare sau un posibil scenariu ascuns, ignorat la momentul anchetei inițiale.

Laurențiu Ghiță, ucigaş Kreiner​: Ea este sută la sută.

Reporter: De unde ştii?

Laurențiu Ghiță, ucigaş Kreiner​: A făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi.

Laurențiu Ghiță este unul dintre indivizii condamnaţi în primă instanţă la închisoare pe viaţă pentru asasinarea lui Adrian Kreiner. Alături de complicele său Marian Minae, zis Puşcărie, a făcut apel la sentinţă. În faţa judecătorilor cei doi au recunoscut tâlhăria şi furtul unor ceasuri de lux, dar nu şi uciderea omului de afaceri sibian. Au aruncat vina pe al treilea inculpat, Cosmin Zuleam şi pe fosta iubită a milionarului, Adriana Viliginschi.

Reporter: Crezi că i-a dat pontul lui Zuleam pentru ceasuri?

Laurențiu Ghiță, ucigaş Kreiner​: Tot ce e posibil.

Reporter: Zuleam ştia dinainte?

Laurențiu Ghiță, ucigaş Kreiner​: Da. Ea este criminala diabolică. Numai un om bolnav mintal poate să facă aşa ceva.

Cosmin Zuleam, considerat creierul din spatele asasinatului, a fost capturat luna trecută, în Indonezia. Bărbatul, condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare, a rămas tăcut în faţa judecătorilor. La înfăţişarea de astăzi a fost şi Vanessa, fiica lui Adrian Kreiner. Tânăra cere despăgubiri de 3 milioane de euro de la asasini.

"Va fi audiat Zuleam. Posibil să fie audiată din nou şi partea vătămată, Viliginschi. Vom afla mai multe. Oricum, în cauză probabil vor avea loc întorsături neaşteptate", spune Marius Lupu, avocatul Vanessei Kreiner.

Apelul indivizilor acuzaţi de uciderea lui Adrian Kreiner a fost amânat pe 4 martie, când, cel mai probabil, va fi adusă în faţa judecătorilor fosta sa parteneră, Adriana Viliginschi. Femeia este acum în arest pentru complicitate la altă crimă. Psiholoaga este acuzată că a ajutat-o pe sibianca Amiana Păștină să-şi ucidă mama pentru avere, în vara anului 2024.

"Eu nu pot să cred că e vinovată, pentru că eu o cunosc. Nu cred că e capabilă să facă rău", spune Corina Viliginschi, mama Adrianei Viliginschi.

Potrivit procurorilor, Amiana Păștină ar fi învăţat de la Adriana Viliginschi cum să dezactiveze camerele de supraveghere din casa mamei şi i-ar fi furnizat reţeta pentru sedativul folosit la crimă.

Părea crima perfectă, însă Amiana a fost denunţată după mai bine de un an de soţul pe care îl părăsise pentru a-şi reface viaţa în Dubai, spun surse judiciare. Posibila implicare a Adrianei Viliginschi în cele două crime i-a şocat pe sibieni.

"Cumva se leagă toate lucrurile. Se leagă primul caz, cu al doilea caz, dar probabil o să aflăm tot, tot, în scurt timp".

"Subiect de film poliţist ăsta, nu? Cu mascaţi, cu sărit gardul, cu cagule. Chestii de-astea mafiote", spun oamenii.

Mama femeii exclude însă varianta ca fiica sa să fi avut vreun interes în asasinarea lui Adrian Kreiner.

"Ea a avut mari probleme după ce a dispărut Adrian. Nu şi-ar fi creat. Să-şi taie singură craca de sub picioare. Toată lumea poate se gândeşte, vai, a moştenit. Mai uşor cu moştenirea că nu a fost chiar ce au crezut oamenii că moşteneşte. A moştenit probleme", spune Corina Viliginschi, mama Adrianei Viliginschi.

Averea lui Adrian Kreiner a fost împărţită între Adriana Viliginschi şi fiica milionarului. Conform testamentului, Adriana a rămas cu vila din Sibiu în care a fost ucis omul de afaceri şi banii rezultaţi din vânzarea unor acţiuni la o fabrică de componente auto deţinută de Kreiner.

