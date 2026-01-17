Antena Meniu Search
Video Satul de zăpadă, opera unui artist român. Nu lipsesc căsuțele tradiționale, un porumbar și o căpiță de fân

Ninsoarea scoate la iveală artişti neconvenţionali. Un bărbat din Deva a transformat omătul din curtea casei în adevărate sculpturi, care mai de care mai spectaculoase. 

de Redactia Observator

la 17.01.2026 , 09:57

Patru căsuțe tradiționale, un porumbar și o căpiță de fân. Acestea sunt creațiile spectaculoase din omăt, realizate de mâinile iscusite ale lui Radu. Bărbatul are 38 de ani şi e sculptor. A studiat arhitectura satului românesc, iar acum dă frâu liber imaginaţiei.

"Aici am încercat să conturez porumbarul, unde ţineau străbunicii noştri şi probabil ca şi acum mai sunt oameni care au această clădire unde se pune porumbul la uscat. Aceleaşi tehnici... zăpadă peste zăpadă, bătătorită cât se poate de mult si pe urma lucrezi in ea", a declarat Radu Fachin, artizan. 

Satul de zăpadă, ideea unui artist român

Pentru Radu, pasiunea pentru sculptură a început în urmă cu 10 ani, atunci când a decis să îşi deschidă propriul atelier. De atunci a realizat zeci de capodopere din lemn pe care le vinde pasionaţilor de artă. Prima piesă, însă, nu se uită niciodată.

"Prima mea lucrare o am si aici, am inceput sa lucrez in ea si mergea foarte, foarte greu, şi ulterior am aflat ca e o esenta de lemn foarte dura, se numeste stejar. Îmi oferă o relaxare, o stare de bine", mai spune artistul.

Iar după atâţia ani de muncă se vede şi răsplata. Radu are în palmares o mulţime de diplome.

"Ele confirmă participarea mea la evenimente. Aici la centre de cultură ca mester popular şi reproduceam şi eu de la tacâmuri...cam ce avea umilul nostru bunic, străbunic în ograda lui. Şi la Marmaureş am fost unde am avut nişte cursuri de sculptură în lemn", declară Radu Fachin, artizan. 

Deşi sculpturile din zăpadă vor dispărea odată cu încălzirea vremii, Radu e bucuros că a câştigat, cu ajutorul lor, şi mai multă experienţă.

