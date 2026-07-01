Un bărbat de 30 de ani a fost reținut pentru trafic de influență, după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea bani de la o femeie căreia îi promisese că va interveni pe lângă conducerea Spitalului de Psihiatrie din Gătaia pentru a menține internată pe mama acesteia, relatează News.ro.

Bărbat din Timişoara, prins în flagrant în timp ce primea bani pentru a menține internată o pacientă - Sursa: Profimedia

"La data de 30 iunie 2026, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au prins în flagrant delict un bărbat, în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit, în zilele de 24 şi 27 iunie 2026, acesta ar fi pretins de la o femeie suma de 900 de euro, lăsând să se creadă că ar avea influenţă asupra unor cadre medicale din cadrul unui spital de psihiatrie din judeţul Timiş şi că le-ar putea determina să menţină internată mama acesteia pentru o perioadă mai mare de timp, precum şi să faciliteze efectuarea unei expertize psihiatrice necesare în cadrul unor proceduri judiciare şi administrative", a transmis IPJ Timiş.

Marţi, în jurul orei 16:00, bărbatul a fost prins în flagrant delict, în parcarea unui centru comercial din Timişoara, imediat după ce a primit de la denunţătoare suma de 700 de euro şi 1.000 de lei, în scopul menţionat.

Faţă de bărbat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, pentru trafic de influenţă

Articolul continuă după reclamă

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.