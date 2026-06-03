Clădirea unei primării din Caraş Severin a fost vandalizată de un localnic. Înarmat cu un topor, individul a făcut ţăndări nu mai puţin de 82 de ferestre. Individul era supărat pe primar pentru că nu i-a prelungit viza de flotant pe care o avea de 10 ani. A fost refuyat tocmai din cauya scandalurilor şi episodelor violente pe care le-a provocat în comunitate. Acum, a fost agresiv şi cu poliţiştii, motiv pentru care a fost internat la Psihiatrie.

Noul sediul al Primăriei din comuna Domaşnea, judeţul Caraş Severin, se află în renovare. Acum are nevoie de reparaţii. Parterul este complet devastat, după ce individul de 40 de ani a spart cu un par şi un topor toate geamurile, într-un acces de furie. Din fericire, nu era nimeni în clădire în momentul atacului. "Erau doi copii care se văd şi pe cameră, erau în parc, care din cele relatate de dânşi le-a zis fugiţi că eu o să mă apuc să spart sediul Primariei. Copiii au plecat, iar dânsul şi-a apucat să facă spargerea în noul sediu", a declarat Ilie Mănescu, primar comuna Domaşnea.

Individul a devenit violent si la audieri

Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat când se apropie hotarat de sediul Primăriei cu toporul în mână. Individul era supărat pentru că actuala administraţie a comunei Domașnea nu mai voia să îi prelungească viza de flotant. Nici nu e de mirare. Acumulase amenzi în valoare totală de peste 20.000 de euro, după nenumăratele scandaluri pe care le-a provocat în localitate. Așa ca a decis să se răzbune pe exact 82 de geamuri şi uşi de sticlă. Încă nu se ştie exact valoarea pagubelor, dar acestea sunt însemnate, având în vedere că pe lângă geamuri au fost distruse şi ramele de termopan.

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"Paguba va fi foarte greu de recuperat. Nu cred că va putea să pună aceşti bani. Cred că se ridică la 100.000", a declarat Ilie Mănescu, primar comuna Domaşnea. Localnicii sunt revoltaţi. Individul a devenit violent si la audieri, aşa că oamenii legii l-au internat la sptialul de boli psihice.