Video Primărie vandalizată în Caraș-Severin: un bărbat nemulțumit a spart zeci de geamuri și uși
Incident incredibil într-o comună din județul Caraș-Severin. Un bărbat de 40 de ani, nemulțumit de administrația locală, a distrus clădirea primăriei.
Acesta a folosit o lopată și un par pentru a sparge geamurile și ușile din sticlă ale instituției.
Conform primarului, 80 la număr. Polițiștii l-au identificat pe autor, un localnic cunoscut cu probleme medicale. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Clădirea afectată se află în prezent în renovare și nu era utilizată.
Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere.
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