Video Primărie vandalizată în Caraș-Severin: un bărbat nemulțumit a spart zeci de geamuri și uși

Incident incredibil într-o comună din județul Caraș-Severin. Un bărbat de 40 de ani, nemulțumit de administrația locală, a distrus clădirea primăriei.

de Redactia Observator

la 03.06.2026 , 08:35
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Acesta a folosit o lopată și un par pentru a sparge geamurile și ușile din sticlă ale instituției.

Conform primarului, 80 la număr. Polițiștii l-au identificat pe autor, un localnic cunoscut cu probleme medicale. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Clădirea afectată se află în prezent în renovare și nu era utilizată.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere. 

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

caras-severin primarie administratia locala
Înapoi la Homepage
Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați
Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Comentarii


Întrebarea zilei
Gătiţi cu mai puţine ingrediente ca să faceţi economie?
Observator » Evenimente » Primărie vandalizată în Caraș-Severin: un bărbat nemulțumit a spart zeci de geamuri și uși
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.