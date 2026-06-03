Incident incredibil într-o comună din județul Caraș-Severin. Un bărbat de 40 de ani, nemulțumit de administrația locală, a distrus clădirea primăriei.

Acesta a folosit o lopată și un par pentru a sparge geamurile și ușile din sticlă ale instituției.

Conform primarului, 80 la număr. Polițiștii l-au identificat pe autor, un localnic cunoscut cu probleme medicale. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Clădirea afectată se află în prezent în renovare și nu era utilizată.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere.

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