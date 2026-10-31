Bătaie generală într-un sat din Maramureş. Zeci de localnici şi-au împărţit pumni şi bâte pe stradă

Scandal de proporţii în noapte de vineri spre sâmbătă, în localitatea Coltău din judeţul Maramureş. Zeci de localnici au fost implicaţi într-o bătaie de stradă, în care au fost folosite inclusiv bâte. Conflictul ar fi pornit de la o femeie, spun surse Observator, iar mai multe persoane au suferit răni. Poliţiştii au intervenit în numărul mare, iar luptătorii Serviciului de Acţiuni Speciale au fost mobilizaţi pentru gestionarea situaţiei.

Incidentul violent a avut loc în noapte de 30 spre 31 octombrie, pe o stradă din localitatea Coltău, judeţul Maramureş. Potrivit informaţiilor publicate de presa locală, zeci de persoane au fost implicate într-un conflict care a degenerat într-o bătaie generală.

Scandalul ar fi izbucnit din cauza unei femei, însă împrejurările exacte în care a început conflictul nu au fost deocamdată clarificate. În timpul altercaţiei, participanţii ar fi folosit bâte şi alte obiecte contondente. Trecătorii au filmat momentul culminant al bătăii generale, când un bărbat este lovit cu o bâtă în cap, iar în jurul lor femei şi copii speriaţi alergau în toate direcţiile.

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Mai multe persoane, rănite în timpul bătăii generale

În urma confruntării, mai multe persoane au suferit leziuni corporale. Unele dintre victime au fost lovite în zona capului cu obiecte contondente.

Pentru gestionarea situaţiei, în zonă au fost trimise mai multe echipaje ale Poliţiei din Groşi şi ale Poliţiei din Baia Mare. Totodată, au fost mobilizaţi şi luptătorii Serviciului de Acţiuni Speciale SAS din cadrul IPJ Maramureş.

În urma intervenţiei, mai multe persoane au fost duse la audiere, pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.