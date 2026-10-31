La Galaţi, costurile transportului electric au devenit prea mari pentru bugetul Primăriei. De astăzi, tramvaiele şi troleibuzele ies de pe trasee şi sunt înlocuite cu autobuze pe motorină.

Subvenția acordată de Primărie Societății de Transport Public-Local pentru Tramvaie și Troleie este mult mai mare decât cea acordată pentru autobuzele pe motorină, chiar și pentru cele noi din flota nouă electrice care se încarcă la acele stații special amplasate la capetele de linie.

Astfel s-a luat decizia ca începând de astăzi, troleiele și tramvaile să fie scoase de pe traseu în zilele de weekend și sărbători legale și să fie înlocuite cu acele autobuze pe motorină. Se face economie la salariile vatmanilor, care nu mai sunt plătiți pentru orele de weekend și sărbători legale, pentru cei de la întreținere reparații și efectiv tot personalul care era implicat în circulația tramvailor și troleibuzelor.

Pentru călători, surpriza este că acum cei care stau în stații nu se mai pot urca în tramvaile noi, moderne, cumpărate în urmă cu câțiva ani, ci în autobuzele clasice vechi.

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Această decizie s-a luat în urmă cu scurt timp, în cadrul Consiliului Local din Galați și va fi pusă în lucru începând de astăzi, iar la finalul lunii noiembrie, după ce se vor face calculele, se va hotărî, cel mai probabil, dacă va rămâne în vigoare în continuare sau vor fi scoase de pe traseu și în cursul săptămânii acele troleie și tramvaie.